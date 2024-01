¿Quién puede ser el sucesor de Xavi Hernández en el banquillo del Barcelona?

Xavi Hernández sorprendió a todos anunciando este sábado que el próximo 30 de junio dejará de ser el entrenador del F.C. Barcelona luego de la polémica derrota de los culés 3-5 ante el Villarreal en la fecha 22 de La Liga.

"Me gustaría anunciar que el 30 de junio no seguiré como entrenador del Barcelona. Es una decisión que hemos estado hablando ahora con el presidente, con Rafa Yuste y con Deco y el staff. Creo que la situación merece un cambio de rumbo y como culé no puedo permitir esta situación", anunció Xavi Hernández.

Esta situación abre una gran interrogante sobre quien puede ser el escogido para suplantar al exmediocampista catalán. Desde hace semanas, ante los malos resultados que ha tenido el equipo, varios nombres han salido a relucir.

¿Cuáles son los principales candidatos para dirigir al Barcelona tras la salida de Xavi?

El nombre que más ha sonado en las últimas horas ha sido el del también exjugador y actual técnico del Barcelona B, Rafa Márquez. El mexicano es considerado una leyenda del Barcelona como jugador, y ha estado trabajando en el desarrollo de jóvenes talentos en la cantera culé, por lo que su ascenso al primer equipo sería un movimiento interesante.

Otro de los nombres que salió a relucir esta semana es el de Jurgen Klopp, quien este viernes sorprendió a todos anunciando que dejaría al Liverpool a final de temporada.

Joan Laporta, presidente del club catalán, siempre ha admirado los técnicos de origen alemán al considerar que se han adaptado bien al fútbol moderno y el palmarés que posee el exentrenador del Borussia Dortmund es de los mejores en la actualidad.

Thiago Motta también ha sonado con fuerza para llegar a la ciudad condal. El exjugador del Barcelona, ha estado dirigiendo al Bologna en la Serie A italiana, donde el equipo se ha destacado por su buen desempeño. Actualmente, el Bologna se ubica en la séptima posición de la tabla, a solo dos puntos de los puestos de clasificación para la Champions League.

La posible elección de Motta se fundamenta en su experiencia como jugador. Su estilo de juego, basado en la posesión del balón y la presión alta, guarda cierta similitud con la identidad futbolística arraigada en el FC Barcelona.