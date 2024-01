¡El nuevo sustituto de Xavi! Este entrenador llegaría a los banquillos del Barcelona al final de temporada (+Detalles)

Este viernes 26 de enero el Liverpool anunció, a tempranas horas de la mañana, la noticia que sacudió a todo el mundo del fútbol. Su director técnico, Jürgen Klopp, dejará de ser el primer entrenador de los “Reds” a partir de la próxima temporada. El técnico alemán anunció su decisión mediante una serie de videos cortos que publicó el conjunto de la máxima división del fútbol inglés en sus redes sociales.

"Puedo entender que sea un shock para mucha gente, pero, obviamente, puedo explicarlo, o al menos intentarlo. Amo a este club, a esta ciudad, a nuestra afición, al equipo, a los empleados... pero estoy convencido de tomar esta decisión", destacó el alemán, que afirmó que se lo había comunicado al club en noviembre.

Asimismo, la noticia de la salida del técnico alemán de los banquillos del combinado de Anfield podría causar un sinfín de cambios en el fútbol europeo. Esto debido a que no se sabe si el germano quiere tomarse un año sabático, algo que ya hizo Pep Guardiola al salir del Barcelona en 2012. En caso de que el ex del Dortmund quiera hacer algo así no habrá movimientos, pero si decide seguir entrenando podría pasar de todo.

Posibles cambios en los banquillos europeos

Jürgen Klopp está considerado como uno de los mejores técnicos del mundo, quien logra sacar el mayor potencial de cada uno de sus jugadores. De esta manera, varios de los mejores clubes del mundo estarán tocando la puerta del alemán para hacerse con sus servicios para la próxima temporada, como es el caso del Manchester United y el Chelsea, equipos que quieren corregir el fracaso que se encuentran viviendo en las últimas campañas.

Sin embargo, al momento de anunciar su despedida del combinado de la ciudad de Liverpool, Klopp mencionó que no dirigiría a otro club de la Premier League, por el respeto y el cariño que le tiene a toda la institución del Liverpool, de la cual formó parte en las últimas nueve temporadas.

¿Klopp vestido de azulgrana?

Además de los dos grandes de la Premier League, son varios clubes que estarán atentos a los siguientes pasos del técnico germano. El Bayern de Múnich, Real Madrid y Paris Saint-Germain, son de los gigantes europeos que pueden llamar a la puerta de Jürgen; no obstante, son equipos que ya tiene un director técnico con un proyecto establecido a largo plazo.

El FC Barcelona también podría tener que buscar nuevo entrenador en caso de que Xavi Hernández no consiga reconducir la situación actual. Joan Laporta, mandatario del combinado blaugrana, sigue confiando en técnico catalán hasta el final de la temporada, pero su reciente eliminación de la Copa del Rey podría significar su salida de los banquillos al final de la temporada.

Asimismo, el mandamás del combinado blaugrana siempre ha admirado los técnicos de origen alemán al considerar que se han adaptado bien al fútbol moderno. Klopp siempre se ha asomado como un técnico soñado para el Barcelona, quien podría tomar las riendas del equipo para la venidera temporada, siempre y cuando Xavi Hernández no levante ningún título al final de la campaña.