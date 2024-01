¡Bombazo! Legendario técnico de la Premier League abandonará su club al final de la temporada (+Video)

A tempranas horas de este viernes 26 de enero, el Liverpool publicó en sus redes sociales una serie de videos que tomaron por sorpresa al mundo del fútbol. Su director técnico, Jürgen Klopp, anunció, mediante una serie de pequeños audiovisuales, que se va de los banquillos de los “Reds” al final de la presente temporada 2023/24 de la Premier League.

"Puedo entender que sea un shock para mucha gente, pero, obviamente, puedo explicarlo, o al menos intentarlo. Amo a este club, a esta ciudad, a nuestra afición, al equipo, a los empleados... pero estoy convencido de tomar esta decisión", destacó el alemán, que afirmó que se lo había comunicado al club en noviembre.

De esta manera, el director técnico alemán explica que la razón detrás de su sorpresiva decisión, con la cual corta su contrato con el combinado de la ciudad de Liverpool antes de lo estipulado (2026), es que no se realizando el mismo trabajo una y otra vez, puesto que se ha “quedado sin energías” y quiere vivir y disfrutar de una “vida normal”.

"Me estoy quedando sin energía. No tengo ningún problema ahora. Yo lo sabía desde hace tiempo y tenía que anunciarlo en algún momento. Sé que no pudo hacer el trabajo una y otra vez. Después de todo el tiempo que pasamos juntos, el respeto y el amor creció y lo menos que les debo es la verdad", relató un Klopp que habló del momento en el que tomó la decisión.

Una década llena de éxitos y “milagros”

Klopp decidió colocarle un punto y final a su etapa en Anfield luego de casa una década en el legendario estadio de la máxima división del fútbol inglés. El entrenador alemán aterrizó en octubre de 2015 en el Liverpool como recambio de Brendan Rodgers. Jürgen se hizo cargo de un equipo que era décimo en la competición liguera, y estaba alejado de toda competencia europea. Sólo habían ganado un título (Copa de la Liga 2012) en ocho años.

El técnico alemán le dio nuevos aires al Liverpool desde su llegada, completando fichajes con efecto inmediato dentro de la plantilla y un estilo de juego desconocido en el fútbol inglés. Asimismo, con el “Pool” acabó con 30 años de sequía liguera y ganando su primera Premier (2020), y protagonizó dos de las batallas de récord por la Premier en 2019 y 2022 contra el Manchester City de Pep Guardiola, técnico que admitió que Klopp es el rival más difícil al que se ha enfrentado.

Además, conquistaron la sexta Champions (2019) del club en el Metropolitano ante el Tottenham y disputaron también las finales de 2018 y 2022, ambas perdidas contra el Real Madrid. Y levantaron la Supercopa de Europa (2019), el Mundial de Clubes (2019), la Community Shield (2022) y la Carabao Cup (2022).

Para finalizar el comunicado, Klopp les habló directamente a los fanáticos del Liverpool, a quienes les pidió que siguieran apoyando al club en cada uno de los partidos hasta el final de temporada, y que no lo apoyaran únicamente a él. "Vamos a intentar exprimir esta temporada para tener algo por lo que sonreír cuando lo recordemos en el futuro", añadió también durante su intervención.