MLS: Conoce las promociones que ofrece este equipo para los juegos frente a Messi (+Video)

Después de los encuentros de la (MLS) Major League Soccer y la eliminación del equipo Inter Miami en los Playoffs 2023. El Red Bulls New York ya está preparando la próxima temporada para que los fanáticos visiten tierras neoyorquinas y puedan disfrutar de un espectáculo deportivo de nivel.

Esta franquicia está promocionando ofertas navideñas para el inicio de la temporada 2024, bajo algunas condiciones, entre las que resaltan los encuentros ante Inter Miami de LioneL Messi.

El precio por paquete de boletos varía desde $98 para las esquinas superiores/línea de fondo, $125 para las esquinas de fondo/línea lateral superior, $174 para la línea lateral A/mediocampo central superior y $495 para los asientos del club. Los boletos incluyen el primer partido como local.

Sin embargo, hay una condición especifica marcada con un asterisco y en el correo se explica con letra pequeña, “Si Red Bulls New York juega contra Inter Miami CF en el primer partido en casa, cada boleto será reemplazado por otro para el partido inaugural del RBNY“. En otras palabras, si el primer partido en casa de los New York Red Bulls después de sortear el calendario de la temporada 2024 de la MLS es contra el Inter Miami de Messi, quienes compraron el paquete no podrán reclamarlo, y se rueda para el siguiente compromiso de local.

Esta medida se toma ya que los partidos frente al Inter Miami de Messi, capitán de la Argentina campeona del mundo. Los encuentros entre el equipo de la Florida y el de Nueva York, son muy atractivos, e incluso, en el último partido de la temporada del argentino fue el mas costoso de la MLS el promedio rondaba entre los $630 por entrada.