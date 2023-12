Joao Félix responde a las criticas de Griezmann: "La culpa no fue solo de uno"

El primer partido de la temporada entre el Barcelona y el Atlético de Madrid reencontrará a varios con su pasado. En ambos equipos hay jugadores que pasaron antes por las filas del rival, como son los casos de Griezmann, Joao Félix o Memphis Depay; Los dos primeros protagonizaron en cruce de palabras en la previa por la imagen que el portugués dejó durante su paso por el equipo colchonero.

Muchos dicen que Joao Félix fracasó como jugador del Atlético de Madrid y las estadísticas apoyan esa teoría, pues el exdelantero del Benfica no pudo sostener sus picos altos de rendimiento y de cifras anotadoras, por tanto su imagen fue decayendo al punto de salir cedido en dos temporadas consecutivas, la primera al Chelsea y la segunda a su actual equipo, el Barcelona.

Antoine Griezmann referente del Atlético de Madrid, pero quien también se la vio difícil como colchonero y como culé, explicó su versión de porque el paso de Joao Félix por el Atleti no fue el más fructífero. "Al final cuando llegas aquí sabes más o menos cómo es el entrenador, cómo es el equipo, y o te acoplas y trabajas para ello o no te salen las cosas. Joao había momentos que lo hacía muy bien, que trabajaba muy bien, pero hay que ser constante e igual llegó un momento donde se cansó, ya no se veía aquí y por eso hizo el esfuerzo y el club también de dejarle una salida", dijo el francés.

Joao, por su parte no cree que su mal rendimiento y posterior salida se deba únicamente a lo hecho o no por él. "Obvio que se podrían haber hecho las cosas mejor, tanto yo como todos. Han habido cosas que no se han hecho bien, pero no fue culpa sólo de uno... fue de varios", explicó el portugués y aunque también dijo que: "Cada uno tiene su opinión".

Este próximo domingo, tanto Griezmann como Joao Félix se enfrentaran a sus ex equipos y gran parte de las aficiones se preguntan si ambos jugadores tienen la intensión de celebrar algún gol en caso de anotar, ya que hay alta probabilidades de ver al menos una vez aplicada la ley del ex y todos esperan con morbo el momento.