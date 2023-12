¡Alivio en el vestuario del Real Madrid! Ancelotti asegura la presencia de este jugador para el encuentro ante el Granada (+Declaraciones)

Jude Bellingham volvió a encender las alarmas en el vestuario del Real Madrid luego del encuentro del pasado miércoles 29 de noviembre por la quinta jornada de la fase de grupos de la UEFA Champions League, en la que el conjunto de la capital española recibió al Napoli en el Santiago Bernabéu.

El centrocampista inglés sufrió una torcedura en el tobillo izquierdo. A priori, se le restó importancia a su molestia puesto que no tuvo que ser sustituido en ningún momento. A su vez, esta molestia es totalmente contraria a la lesión de hombro que lo mantuvo alejado de las canchas por un par de semanas, la cual no le permitió disputar el encuentro ante el Valencia, y no le permitió estar presente en la concentración de su selección en el pasado parón de selecciones del mes de noviembre.

No obstante, a primeras horas de este viernes 1 de diciembre, Jude se retiró a los cinco minutos de haber saltado al césped de Valdebebas mostrando claros síntomas de molestia. El inglés no pudo estar con el resto de sus compañeros en el último entrenamiento previo a la próxima jornada del día sábado ante el Granada.

¿Qué dijo Ancelotti?

El estratega del Real Madrid, Carlo Ancelotti, asistió a la rutinaria rueda de prensa previa al encuentro del próximo sábado, correspondiente a la décimo quinta (15) jornada de La Liga EA Sports. El italiano aclaró las dudas de los medios de comunicación y la hinchada madridista sobre el estado de salud de Bellingham, aclarando que el internacional inglés se encuentra en condiciones para jugar.

“Bellingham mañana está para jugar. No tiene ningún problema, está un poco cansado. Ha tenido una pequeña molestia en el tobillo, por lo que hemos preferido evitar contacto para que no vaya a mejorar, pero mañana estará bien”, comentó Carlo Ancelotti, quien contundentemente subrayó que el inglés verá minutos ante el Granada. “Jugará el partido”.

Asimismo, el estratega de la “Casa Blanca” no solo contará con el retorno de Jude Bellingham para los próximos encuentros, puesto que también aclaró que Kepa y Arda Güler se habían incorporado con el resto de la plantilla para el entrenamiento de este viernes en la Ciudad Deportiva del Real Madrid.

"Kepa está disponible. Ha entrenado hoy y por primera vez ha tenido el alta médica. Seguiremos con Lunin y así Kepa tendrá una semana para preparar el duelo ante el Betis. Quería destacar el también partido que nos pusieron el jueves 21 a las 21 :30 pero esto es lo que hay. Se podía jugar un poco antes porque tenemos jugadores que se van a Sudamérica para festejar la Navidad y no tiene sentido".