Paolo Maldini rompe su silencio y confiesa las razones de su despido del Milan (+Declaraciones)

Paolo Maldini seis meses después de su despido como el director deportivo de los "Rossoneri", decidió realizar una entrevista para el diario italiano "La Repubblica" para expresar cuales fueron las razones de su adiós, "Si el club se vendió por 1.200 millones y los nuevos dueños quieren cambiar, tienen derecho a hacerlo. Pero hay que respetar a las personas y los roles. Tuve que llegar a un acuerdo por mis derechos".

Asimismo, el histórico defensa central confesó que le dijo el propietario del club el día de su despido, "Cardinale me dijo que Massara y yo fuimos despedidos. Le pregunté por qué y me habló de las malas relaciones con el director general Furlani. Entonces le dije: ¿te he llamado alguna vez para quejarme de él? Nunca. También hubo una broma suya sobre la semifinal perdida ante el Inter, pero las motivaciones me parecieron un poco débiles".

Además, quiso recalcar su descontento con el actual presidente del Milan, Paolo Scaroni, tras sus recientes declaraciones sobre que el grupo de trabajo esta más unido sin él, "Me molesta cómo se cuentan las cosas. El Milán merece un presidente que sólo vele por sus intereses y unos directivos que no dejen en paz al equipo. Nunca preguntó si los jugadores y el equipo necesitaban estímulo. A menudo lo vi salir cuando los rivales empataban o tomaban la delantera, tal vez solo para evitar el tráfico, pero puntualmente en la primera fila para el campeonato".

Por otro lado, la leyenda de Italia antes de finalizar la entrevista, expresó que nunca ha perdido su amor por el equipo rojinegro y anunció que el presupuesto para fichajes cambió con su salida, "Todavía amo al Milán, pero el club debería conservar y confiar en personas como yo. Furlani me dijo que teníamos un presupuesto pequeño para el mercado de fichajes de verano... luego, después de que dejé el club, el presupuesto se duplicó”.