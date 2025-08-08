Paso a paso para configurar veMonedero y tener más chance de recibir los bonos

Suscríbete a nuestros canales

El Sistema Patria sigue siendo la principal plataforma para que el Gobierno del presidente Nicolás Maduro entregue bonos y subsidios a la población, y entre las herramientas más relevantes se encuentra veMonedero, la aplicación gratuita que permite recibir, administrar y transferir los pagos asignados directamente desde el teléfono móvil. Su uso es clave para garantizar que los beneficiarios puedan disponer del dinero sin contratiempos.

A través del veMonedero se gestionan beneficios y subsidios especiales, este sistema está diseñado principalmente para pensionados, trabajadores públicos y personas en situación de vulnerabilidad, ofreciendo un canal rápido y seguro para recibir el dinero depositado en el Monedero Patria.

Instalación de la aplicación veMonedero

Para contar con esta herramienta es necesario descargarla en el dispositivo móvil:

Ingresar a Google Play o App Store, según el sistema operativo. Buscar “VeMonedero” y confirmar que el desarrollador sea JMT ST C.A. Pulsar “Instalar” y esperar a que se complete la descarga.

Configuración paso a paso

Una vez instalado, el veMonedero debe conectarse al Monedero Patria siguiendo estos pasos:

Abrir el aplicativo y seleccionar la opción de vinculación. Escanear el código QR o introducir el “Usuario Patria”. Ingresar número de cédula y contraseña. Validar el código enviado por el sistema. Crear un PIN de seguridad para proteger la cuenta.

Retiro de fondos desde el Sistema Patria

Entrar a www.patria.gob.ve con usuario y contraseña. Dirigirse a “Protección Social” y aceptar el bono. En “Monedero”, seleccionar “Retiro de Fondos”. Elegir monedero de origen, monto y cuenta bancaria registrada. Confirmar la operación para completar el proceso.

De igual manera, para no perder ninguna asignación, es importante activar las notificaciones vía SMS que el Sistema Patria envía desde los números 3532 o 67373.