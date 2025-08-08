Servicios

Inauguración del hotel Gran Cacique Maiquetía: Un nuevo destino que estará disponible pronto

Se espera que este nuevo destino se convierta en un punto de referencia para quienes transitan por el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar

Por Meridiano

Viernes, 08 de agosto de 2025 a las 10:47 am
Inauguración del hotel Gran Cacique Maiquetía: Un nuevo destino que estará disponible pronto
Suscríbete a nuestros canales

En los últimos dos meses y medio, los trabajos de construcción del Hotel Gran Cacique Maiquetía han progresado de manera significativa. Ubicado en parte del estacionamiento de la terminal internacional del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, este nuevo hotel ha captado la atención de visitantes nacionales que han esperado durante años la finalización de esta obra.

NOTAS RELACIONADAS

Se espera que la inauguración del Hotel Gran Cacique Maiquetía se lleve a cabo en aproximadamente un mes. La infraestructura contará con 300 habitaciones, que ofrecerán diversas tipologías para satisfacer las necesidades de sus huéspedes. Según una publicación digital de presentación del hotel, se dispondrá de "habitaciones dobles, habitaciones King y cómodas King Suites". En su primera etapa, el hotel ofrecerá amplios servicios para recibir a sus visitantes.

Servicios y comodidades

El Hotel Gran Cacique Maiquetía no solo se limitará a proporcionar alojamiento. También contará con una variedad de servicios que incluirán locales comerciales, restaurantes con una oferta gastronómica diversa, salones de eventos, áreas de coworking y salas de reuniones. Los huéspedes podrán disfrutar de un gimnasio de última generación, piscina, spa, peluquería, acceso a Wi-Fi, amplio estacionamiento y atención las 24 horas.

La construcción de un hotel dentro del complejo aeroportuario es una adición necesaria para mejorar la experiencia de los pasajeros y tripulaciones. Este tipo de instalaciones se ha vuelto esencial a nivel mundial, ya que ofrecen comodidad y accesibilidad a los viajeros. El grupo empresarial encargado de la gestión del Hotel Humboldt también será responsable de la administración del Hotel Gran Cacique Maiquetía, asegurando un estándar elevado en el servicio.

 

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Estados Unidos La vinotinto Eugenio Suárez FC Barcelona
Viernes 08 de Agosto de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Servicios