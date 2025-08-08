Inauguración del hotel Gran Cacique Maiquetía: Un nuevo destino que estará disponible pronto

Suscríbete a nuestros canales

En los últimos dos meses y medio, los trabajos de construcción del Hotel Gran Cacique Maiquetía han progresado de manera significativa. Ubicado en parte del estacionamiento de la terminal internacional del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, este nuevo hotel ha captado la atención de visitantes nacionales que han esperado durante años la finalización de esta obra.

Se espera que la inauguración del Hotel Gran Cacique Maiquetía se lleve a cabo en aproximadamente un mes. La infraestructura contará con 300 habitaciones, que ofrecerán diversas tipologías para satisfacer las necesidades de sus huéspedes. Según una publicación digital de presentación del hotel, se dispondrá de "habitaciones dobles, habitaciones King y cómodas King Suites". En su primera etapa, el hotel ofrecerá amplios servicios para recibir a sus visitantes.

Servicios y comodidades

El Hotel Gran Cacique Maiquetía no solo se limitará a proporcionar alojamiento. También contará con una variedad de servicios que incluirán locales comerciales, restaurantes con una oferta gastronómica diversa, salones de eventos, áreas de coworking y salas de reuniones. Los huéspedes podrán disfrutar de un gimnasio de última generación, piscina, spa, peluquería, acceso a Wi-Fi, amplio estacionamiento y atención las 24 horas.

La construcción de un hotel dentro del complejo aeroportuario es una adición necesaria para mejorar la experiencia de los pasajeros y tripulaciones. Este tipo de instalaciones se ha vuelto esencial a nivel mundial, ya que ofrecen comodidad y accesibilidad a los viajeros. El grupo empresarial encargado de la gestión del Hotel Humboldt también será responsable de la administración del Hotel Gran Cacique Maiquetía, asegurando un estándar elevado en el servicio.