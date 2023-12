¿Ego o motivación? Esto dijo el colombiano Luis Díaz tras la victoria del Liverpool (+Video)

Este jueves, el Liverpool FC se aseguró su pase a la siguiente ronda de la UEFA Europa League tras golear (4-0) al LASK en Anfield para aferrarse al primer lugar del grupo E, faltando todavía una jornada más por jugar. Doblete de Cody Gakpo y goles de Luis Díaz y Mohamed Salah sellaron la victoria para los locales.

El tanto del colombiano sirvió para abrir el marcador en el minuto 12 del partido con un cabezazo imparable que el portero contrario, Lawal, no tuvo opciones de atajar. La anotación significó ese impulso anímico para los "Reds", quienes tres minutos más tarde marcaron el segundo en los pies del holandés Gakpo.

"Últimamente creo que me está yendo muy bien de cabeza", dijo "Lucho" luego del encuentro en una entrevista para ESPN. "El gol fue muy bonito porque creí que no llegaba pero me tiré de cabeza para colocarla donde la coloqué".

Los dirigidos por Jurgen Klopp, a diferencia de la temporada pasada, han tenido un arranque muy positivo, siendo terceros en la Premier League con 28 puntos y clasificándose como primeros en la UEL.

"Venimos cada vez muchísimo mejor. Desde el comienzo de temporada se ha visto muy bien. Hemos demostrado que estamos para grandes cosas, para que este año sea al revés que el anterior porque sabemos que quedamos en deuda con el año anterior, pero este año la verdad que tenemos un gran equipo, una gran familia. Ojalá se nos den todos los títulos que tenemos por jugar", finalizó el delantero de 26 años que es pieza baluarte del club inglés.