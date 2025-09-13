Ex jugador de la selección francesa ataca a Mbappé por una curioso razón

Suscríbete a nuestros canales

La estrella francés del Real Madrid Kylian Mbappé sigue acaparando miradas, bien sea para bien o para mal. Recientemente el exfutbolista Samir Nasri, también de nacionalidad francesa, se tomó el tiempo para criticar al delantero Mbappé por “falta de autonomía", pese a ser considerado una estrella mundial del fútbol a sus 26 años.

Las palabras de Nasri se generaron en el programa Late Football Club de Canal+, luego de las recientes revelaciones de la madre de Mbappé, Fayza Lamari, en una entrevista dada para L'Équipe.

En dicha entrevista, la madre de Mbappé confesó que su hijo no aprendió a utilizar unatarjeta bancaria hasta los 22 años, ademas agregó que aún no ha obtenido el permiso de conducir en París por motivos de seguridad.

Estas revelaciones de la madre sorprendieron a muchos, entre eso a Nasri, quien expresó su asombro "Lo que dijo su madre me ha sorprendido un poco: 'No aprendió a usar una tarjeta bancaria hasta los 22 años, o que se subió al Clio de un amigo'. Puede sacarse el carnet de conducir, sea una estrella o no".

Nasri hizo una comparación de la situación de Mbappé con su propia experiencia como futbolista profesional desde los 17 años "Éramos profesionales a los 17 años y a esa edad jugaba en Marsella. Eso no me impedía salir, pasear, conocer gente. Sí, la gente pide fotos, pero hay que enfrentarse a la vida, él también necesita independencia".

Además, Nasri catalogó la falta de un permiso de conducir a una edad adulta como una situación irregular, reflejando una forma de dependencia excesiva "No tener el carnet a esta edad no es normal. Tener un carnet significa una forma de independencia: hacer lo que quieras, cuando quieras, sin tener que dar explicaciones a nadie".

Falta de privacidad para Mbappé

Nasri también criticó la falta de privacidad de Mbappé "Ni siquiera tiene vida privada con respecto a su familia; cuando quiere hacer algo, necesita un chófer".

El exjugador no se guardó nada y señaló "Hay estrellas más importantes que él que han vivido su vida, han salido, han conducido y han explorado la ciudad".