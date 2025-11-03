El Real Madrid recibe este mala noticia de Franco Mastantuono

Suscríbete a nuestros canales

Balde de agua fría para el Real Madrid. Este lunes, el equipo merengue dio a conocer que Franco Mastantuono será baja para Anfield. Los médicos del Real Madrid diagnosticaron una publagia en el argentino que, le ha impedido viajar con la expedición blanca para el partido de este martes ante el Liverpool, por la fecha UEFA Champions League.

Parte médico de Mastantuono

“Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Franco Mastantuono por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una pubalgia. Pendiente de evolución”.

Mastantuono es baja

El jugador argentino no estuvo presente en el entrenamiento en la sesión de este lunes, previo al encuentro de Champions de mañana, que el Real Madrid decidió realizar desde Valdebebas . Por decisión de Xabi Alonso, el Madrid entrenó en su ciudad deportiva para no exponer al equipo a los medios de comunicación y así preparar mejor el duelo ante los 'reds'.

Por su parte, el panorama de Mastantuono ahora mismo es incierto. El internacional argentino fue titular en el último partido del Real Madrid ante el Valencia. Franco completó los 90 minutos, sin embargo una dolencia ha surgido, lo que ha hecho que no esté disponible este martes en Inglaterra, aunque la evolución de las pubalgias no dan certeza, ni se estima el plazo cómo se hace en otro tipos de lesiones.