Así fue la distracción que tuvo Vitor Roque con su familia durante su presentación con el Barcelona (+Video)

Aunque ya debutó este jueves ante Las Palmas, no ha sido sino hasta este viernes cuando Vitor Roque fue presentado oficialmente en el Barcelona. El joven brasileño procedente del Athletico Paranaense hizo el habitual despliegue de toques en la presentación, pero no todo salió como se esperaba.

Mientras tocaba el balón, un momento que ya es 'habitual' en las presentaciones de los jugadores, sobre todo del Barcelona, Vitor Roque acabó distraído... por su propia familia. Los parientes del brasileño no se resistieron a apoyarlo durante el momento, lo que provocó que perdiera la concentración y dejara caer la pelota con la que estaba jugando, con una sonrisa.

"He podido dormir solo cuatro horas. Debutar con el Barcelona ha sido un sueño hecho realidad que tenía desde niño. Estoy muy contento. Xavi me dijo que estuviera tranquilo y si pudiera que marcase. Los compañeros me han recibido muy bien" fueron algunas de las palabras que sostuvo el brasileño durante su presentación, la cual fue presidida por el vicepresidente deportivo del Barcelona, Rafael Yuste.