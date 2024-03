Así fue la confesión de Federico Valverde sobre el ídolo de su hijo mayor

El centro campista uruguayo del Real Madrid, Federico Valverde, realizó una curiosa confesión sobre su hijo, luego del empate de su equipo en el duelo de los octavos de final de la UEFA Champions League en el Santiago Bernabéu.

Durante una entrevista para el medio TNT Brasil, el volante charrúa reveló que su hijo mayor Benicio Valverde está fascinado por uno de sus compañeros, a lo que agregó que le hubiese gustado ser él, al que su hijo mira con tanta admiración.

"No sabría que decirte si está bien. Me gustaría que dijera que soy el ídolo, pero no lo soy, es Vini", dijo entre risas Valverde. "Lo dice muchas veces, cada día que venimos a ver al Madrid, viene a verlo a él en vez de verme a mí. No pasa nada, lo tengo muy asumido, pero estoy contento. Al final, mira a Vini con otros ojos, con otra admiración y entonces es muy bonito".

El brasileño fue el centro de las miradas luego de la acción que tuvo con el defensor del Leipzig, Willi Orbán, situación que casi le cuesta el partido. Sin embargo, Valverde salió a paso a los señalamientos y aseguró que el Vinicius Jr “es un gran jugador y gran persona”.

Asimismo, cuestionó el desempeño del equipo ante el conjunto alemán. “Lo importante es que clasificamos. Obviamente hay que ser autocríticos, pensar bien lo que hemos hecho, que no fue un gran partido”, dijo.

Por último, respecto de si Real Madrid es favorito o no en la Champions League, el jugador celeste destacó que el conjunto merengue “está jugando los octavos de final”,

"Al final a este club lo hace grande la Champions, su gente, sus jugadores y hay que seguir por este camino para lograr el objetivo (…) Lo importante es que clasificamos y tenemos que valorar eso también".