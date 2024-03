¡Ataca al Liverpool! Mira lo que dijo Erling Haaland sobre el menosprecio de sus rivales

La próxima jornada de la Premier League marcará un antes y un después en lo que resta de temporada, puesto que, el Manchester City y Liverpool se enfrentan en un duelo que definirá el nuevo líder de la clasificación.

Por un lado, el equipo de Anfield intentará ganar para aumentar su ventaja a cuatro puntos y dar un golpe en la mesa en la liga inglesa, a falta de diez compromisos para que finalice el campeonato doméstico. Mientras que, los "citizens" están en su mejor momento de la actual campaña, luego de tener un inicio bastante irregular que les hizo perder muchos puntos, quedar eliminado de la EFL Cup e incluso caer derrotado en la final de la Community Shield contra el Arsenal.

Ante esto, el partido entre ambos conjuntos será muy parejo y disputado, donde cualquiera puede ganar y tanto es la rivalidad que algunos jugadores han dejado varias declaraciones atacando o menospreciando los logros del otro.

Arnold vs Haaland

En este caso, el cruce comenzó por lo que dijo el defensor inglés, Trent Alexander - Arnold, sobre el triplete del Manchester City la campaña pasada, "Mirando hacia atrás en esta era, aunque el Manchester City ha ganado más títulos que nosotros y probablemente han tenido más éxito, nuestros trofeos significarán más para nosotros y nuestra afición debido a la situación financiera de ambos clubes."

Un intento de menosprecio que el delantero noruego, Erling Haaland, no pudo tolerar e inmediatamente respondió al joven lateral, asegurando que la sensación de ganar el triplete, es algo que no todos pueden presumir, "El Liverpool puede hablar todo lo que quiera, o Arnold puede hablar todo lo que quiera... No sé por qué hace eso, pero no me importa. Estuve aquí un año y gané el triplete y fue una sensación bastante agradable, no creo que él conozca exactamente esta sensación…”

Dichas palabras calientan aún más el clásico de Inglaterra y pone todas las miradas en el cruce que tengan dichos futbolistas durante el transcurso del juego, el cual ya promete ser muy intenso y atractivo.