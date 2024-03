¿Le reclama el Balón de Oro? Erling Haaland se deshace en elogios para Lionel Messi (+Video)

En la rueda de prensa previa al partido de vuelta de octavos de final de la Champions League contra el Copenhague, Erling Haaland se ha sincerado sobre su admiración por Leo Messi, su futuro en el Manchester City y su fórmula para el éxito.

Elogio a Lionel Messi:

"Es el mejor jugador que jamás ha jugado al fútbol", ha afirmado Haaland con rotundidad. "Quizás tenga que retirarse para que alguien más sea considerado el mejor", ha añadido, mostrando una gran admiración por el astro argentino.

A Haaland le preguntaron sobre las diferencias entre el y el argentino, cuestionando la cantidad de goles anotados por su parte y los trofeos individuales de Messi, haciendo la interrogante de si el argentino tiene que retirarse para que el noruego gane alguna distincion. El androide solo acertó a responder "Buena pregunta, no lo sé. Él ha ganado la Copa del Mundo. Messi es el mejor que ha jugado, creo".

Futuro de Erling Haaland en el City

El delantero noruego se ha mostrado muy feliz en el Manchester City. "Estoy muy feliz aquí, los gerentes, la junta directiva, todos", ha expresado. "Nunca sabemos cuál será el futuro y ese probablemente será su titular, pero escriban lo que dije antes", ha añadido, dejando abierta la posibilidad de un cambio de equipo en el futuro.

Haaland ha revelado su receta para rendir a un gran nivel. "Si piensas demasiado o te estresas, no es bueno", ha explicado. "Simplemente me concentro en ser la mejor versión de mí mismo. Intento encontrar las cosas positivas de la vida. La vida es bella y tengo gente hermosa a mi alrededor", ha añadido.

"Me exijo mucho a mí mismo", ha reconocido Haaland. "Solía llorar cuando era joven si perdía o desaprovechaba oportunidades. Hago lo que me dice Pep, me implico cuando puedo y puedo mejorar", ha añadido, mostrando una gran autocrítica y ambición por seguir mejorando.

El atacante del City ha vuelto en plena forma tras la lesión por estrés en el tobillo que le mantuvo apartado de los terrenos de juego durante algo más de un mes. Desde su regreso, ha anotado 9 goles, incluyendo una actuación memorable con 5 goles ante el Luton y un tanto más el pasado fin de semana en el derby ante Manchester United.

Manchester City recibe en el Etihad Stadium este miércoles 6 de marzo al Copenhague por la vuelta de los Octavos de Final de la UEFA Champions League, con una eliminatoria que se antoja favorable ya que tienen el marcador a su favor con 3-1 en el global, producto de la victoria en el partido de ida.