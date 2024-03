¿Se cae su fichaje por el Madrid? Así está la situación con Alphonso Davies

El Bayern Múnich se vio obligado a poner todas sus cartas en la UEFA Champions League, tras la pésima temporada 2023-2024 que está realizando, quedando eliminado de la Copa de Alemania por un equipo de tercera división y estando a diez puntos del líder (Bayer Leverkusen) en la Bundesliga.

Ante esta situación la directiva del conjunto alemán tomó la drástica decisión de sustituir al entrenador Thomas Tuchel para la siguiente campaña, puesto que no cumplió con los objetivos planteados y muchos jugadores estaban molestos con la gestión del ex técnico del Chelsea, amenazando con no renovar su contrato e irse gratis.

Uno de ellos, fue el lateral izquierdo Alphonso Davies, quien, con la llegada del defensor portugués, Raphaël Guerreiro, en el mercado de transferencias ya no es un titular indiscutible y estaría considerando salir de Alemania en busca de un nuevo reto para su carrera.

Desde entonces el Real Madrid se convirtió en el equipo más interesado en conseguir el fichaje del futbolista canadiense y de este modo, reforzar su franco izquierdo con un jugador de clase mundial. Incluso diversos medios aseguran que ya hubo conversaciones entre la "Casa Blanca" y Davies para abordar su firmar en el próximo verano, siendo junto a Kylian Mbappé las incorporaciones de los merengues para la campaña 2024-2025.

Sin embargo, el agente del propio jugador, Nedal Huoseh, dio varias declaraciones sobre el futuro de Davies de cara a la siguiente campaña, "No hay nada acordado ni concreto con ningún club. El foco de Alphonso en este momento es el FC Bayern. Consideraremos todas nuestras opciones de futuro en los próximos meses”.

Dejando claro, que aún tiene contrato con los "bávaros" hasta 2025 y no tienen prisa en ampliar su vínculo con el club, algo que, no coincide con el pensamiento de los directivos, los cuales no dejarán salir a sus figuras gratis, obligando a Davies a tomar una decisión cuanto antes.