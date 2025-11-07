Zohran Mamdani, nuevo alcalde de New York también es accionista de este equipo de LaLiga

Suscríbete a nuestros canales

Nueva York acaparó las miradas tras sus movimientos políticos. Donde, Zohran Mamdani tras ser un legislador regional casi anónimo paso a ser elegido como alcalde de la ciudad más poblada de Estados Unidos. Con apenas 34 años, el demócrata socialista logró ganarse el respeto de millones de votantes con un mensaje progresista, desatando moldes y ganándose la oposición de Donald Trump. Sin embargo, lo que no todos conoces es la historia del nuevo mandatario neoyorquino con el fútbol español.

Y es que, Mamdani se convirtió en accionista del Real Oviedo el 9 de noviembre de 2012. El ahora alcalde de New York, fue el encargado de revelarlo. El hecho llegó como una acción generosa, en pleno proceso por la salvación del club, cuando miles de aficionados y simpatizantes del Real Oviedo de todas parte del mundo se involucraron con la ampliación de capital que había convocado la directiva presidida por Toni Fidalgo para salvar al club del hueco económico.

Para ese momento se necesitaban 2 millones de euros, y es allí cuando entró Mamdani, siendo uno de los que colocó su granito de arena adquiriendo una acción de 10,75 euros.

El mensaje de Zohran Mamdani

El 9 de noviembre de 2012, el político neoyorquino escribía desde su cuenta de X (Twitter) al periodista Sid Lowe —comunicador importante de aquella gesta al propagar la situación en las redes— con un mensaje que ahora ha vuelto a estar de moda: “Acabo de comprar una acción, ¿posiblemente el primer accionista del Oviedo con sede en Maine? #SOSRealOviedo”.