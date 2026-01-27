Farándula

Will Smith casi pierde la vida a los 57 años

El artista narró el momento que vivió grabando un documental en un lugar lejano y frío 

Por

Elvis González
Martes, 27 de enero de 2026 a las 11:57 am
Will Smith casi pierde la vida a los 57 años
Will Smith / Cortesía
Suscríbete a nuestros canales

El actor y cantante estadounidense Will Smith ha demostrado en repetidas ocasiones lo apasionado que es por su carrera. Sin embargo, recientemente vivió un momento de tensión, al estar grabando una serie documental producida por National Geographic y Hulu.

NOTAS RELACIONADAS

El proyecto del artista de 57 años lleva por nombre “De Polo a Polo con Will Smith”, en el que viaja por los siete continentes en cien días, enfrentando desafíos muy grandes y peligrosos, uno de ellos casi le cuesta la vida.

¿Qué pasó con Will?

En una visita del ganador del Oscar al popular show de televisión “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”, contó el delicado momento que vivió al quedar atrapado bajo hielo ártico.

Will explicó que estaba grabando una arriesgada inmersión en una cordillera de hielo inadvertida. Sin embargo, jamás imaginó que estando en el lugar chocaría en contra del fuerte hielo, que lo hizo ver que su vida estaba en peligro.

“Escuché: ‘Aborten la inmersión. Aborten’ Y yo pensé: Oh, no’ Así que fui a ascender y choqué con el hielo’ Estaba bajo el hielo. Pensé: ‘Will, cálmate. Tienes una cuerda puesta y tienes que volver al agujero’”, contó, dejando al público impactado.

El protagonista de la película “En busca de la felicidad”, aseveró que le pidió a Dios por su vida, y que pudiera salir con bien del lugar, donde se había quitado de manera accidental la máscara de oxígeno.

Salida de lugar

Finalmente, el equipo de seguridad hizo el trabajo de sacarlo con vida hasta la superficie, donde pudo respirar y agradecer.

Aseguró que será una experiencia que jamás podrá olvidar, por haber colocado en riesgo su vida.

El documental se encuentra ya disponible a través de Disney+ y Hulu.

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Estados Unidos Hipismo La Rinconada Carreras
Martes 27 de Enero de 2026
EN VIVO
US
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
EN VIVO
Farándula