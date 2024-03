¿Escándalo?: Messi tiene prohibida la entrada a los premios Oscars

A falta de muy pocos días para una nueva edición de los premios Oscars, una de las grandes noticias negativas de cara al evento será la no presencia de Messi, uno de los atractivos en las pasadas galas en las que también se dieron cita las celebridades fue la asistencia de uno de los grandes protagonistas de Anatomy of a Fall.

Messi es un perro Border Collie que tuvo una importante aparición en lo la película francesa "Anatomía de una Caída", una de las nominadas a mejor producción por la academia de Hollywood. El can que comparte nombre con la estrella del fútbol mundial no recibió permiso para asistir a la sede donde se entregaran las estatuillas a los ganadores.

En la película, el Border Collie interpretó a Snoop, un perro de compañía que hizo un excelente trabajo junto al resto del elenco y fue aclamado por su actuación. Muchos no entienden por que la academia permitió que algunos factores impidan que Messi sea parte de la premiación, tal como ocurrió en las premiaciones pasadas.

El nombre del can "actor" se ha hecho viral en las redes sociales y muchos usuarios llegaron a pensar que a quien le prohibieron la entrada fue a Lionel Messi, pero no; El campeón del mundo no recibió invitación al evento pese a que sería muy probable por la presencia del ex Barcelona en territorio estadounidense.