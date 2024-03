Hollywood se viste de negro por la muerte de una estrella de ‘Stars Wars’ y ‘Los Gremlins’ ¿Qué le pasó?

La mañana de este domingo 3 de marzo fue confirmada la muerte del actor estadounidense, Mark Dodson, reconocido por darle vida a Gizmo de ‘Los Gremlins’ o prestar su voz para ‘Stars Wars’ e importantes videojuegos. Fue su hija Ciara quien informó a TMZ del fallecimiento de su padre, que se encontraba en Indiana, para asistir a un evento de cómics.

De acuerdo al reporte, el artista de 64 años estaba en su hotel ubicado en Evansville y sufrió un ataque cardíaco masivo mientras dormía. Dodson había asistido a la localidad estadounidense para estar presente en una conferencia que reúne a los fanáticos del mundo del horror y terror en el cine, televisión y cómics.

“Nunca dejó de hacerme sentir orgullosa”, comentó Ciara mientras aseguraba que su legado perdurará en el tiempo a través de ella y sus nietos. Vale recordar que, el estadounidense era muy importante dentro de la industria a la que decidió entrar después de asistir a un festival de cine de Charlie Chaplin cuando él era apenas un niño.

Su trabajo en el cine

Aparte de trabajar para la famosa película de los monstruitos, Mark también participó en ‘Stars Wars: el retorno del Jedi’, ‘El Día de los Muertos’ y también prestó su voz para videojuegos. Hace unos años, habló sobre su primer papel en la tercera parte de la saga de ‘La Guerra de las Galaxias’.

“Lo recuerdo como uno de los mejores momentos de mi vida, con mucho afecto. Fue mi comienzo haciendo locuciones. Conocí a grandes personas, trabajé con George Lucas, terminé siendo parte de algo que creo que va a vivir para siempre y me siento honrado por ello. No puedo creer que sea parte de esto. Honestamente, si no fuera por Star Wars, Ben Burtt y George Lucas, sería otro tipo de voz en off del que nadie oye hablar", comentó.