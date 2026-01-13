Muere querido actor de telenovelas mexicanas, su hija se despide desconsolada

Suscríbete a nuestros canales

La Asociación Nacional de Actores confirmó la muerte del querido actor Mario Cid, de 93 años, a través de una publicación en redes sociales, donde no detallaron las causas del fallecimiento.

En el mismo post, extendieron las condolencias a sus seres queridos. “La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro compañero Mario Chávez García Cid, Mario Cid, Socio Honorario de nuestro Sindicato”, escribieron en Instagram.

Mario Cid destacó con su actuación en el teatro, cine y televisión desde muy joven. Sus proyectos más memorables como ‘El águila negra en la ley de los fuertes’, ‘El tigre de Santa Julia’, y telenovelas como ‘El Carruaje’, ‘Mujer, casos de la vida real’, su última aparición en pantalla fue junto a su hija Mara Escalante en ‘Muero por Marilú’.

Reacción desgarradora de Mara Escalante

Por medio de su cuenta de Instagram, Mara Escalante rompió el silencio sobre la muerte de Mario Cid, a quien le dedicó unas sentidas palabras para despedirlo.

“Qué bonito es morirse de amor; porque así me estoy muriendo, rodeado de mis hijos y mis nietos’. Se quedó dormido, después de un rato, tres suspiros y se fue al llamado de nuestro Dios compasivo. Dicen que esa es la muerte de los justos”, indicó.

Por último, agradeció a todas las personas que le hicieron llegar mensajes de cariño y condolencias en medio de su sentida pérdida.