Muere el creador de la tira cómica más famosa de Estados Unidos

El mundo del entretenimiento se vio sacudido la tarde del 13 de enero, tras conocerse el fallecimiento de Scott Adams, el legendario creador de la famosa tira cómica “Dilbert”, quien murió a sus 68 años después de una prolongada lucha contra un cáncer de próstata.

La noticia, confirmada por su exesposa Shelly Miles durante una transmisión en vivo, marca el fin de una carrera que había definido la forma en que el mundo veía las frustraciones cotidianas del trabajador de oficina. “Ya no está con nosotros”, dijo.

"Dilbert" la tira cómica que le dio todo a Scott

Adams, cuya primera entrada de “Dilbert” apareció en 1989, logró convertir la sátira de la vida corporativa en una sensación global, con tiras publicadas en más de 2.000 periódicos alrededor del mundo y traducidas a múltiples idiomas.

Con personajes inolvidables como el propio Dilbert y su jefe de pelo puntiagudo, la obra de Adams abrió una puerta para que millones de lectores se rieran de la burocracia, las reuniones interminables y la absurda cultura empresarial.

Además de su trabajo en el cómic, Adams fue autor de varios libros exitosos, como “The Dilbert Principle”, y su visión crítica del lugar de trabajo lo convirtió en una voz influyente en la cultura popular durante décadas.

Una vida de humor, controversia y un final esperado

Aunque “Dilbert” fue ampliamente celebrado, la trayectoria del estadounidense no estuvo exenta de polémica. En 2023, su reputación sufrió un golpe significativo cuando hizo comentarios raciales en uno de sus podcasts, lo que llevó a que muchas publicaciones dejaran de publicar su tira.

En respuesta, Adams relanzó su creación bajo el nombre “Dilbert Reborn” en plataformas digitales, buscando un nuevo público más alineado con sus opiniones personales.

En sus últimos meses, el también ingeniero había sido abierto sobre su batalla contra el cáncer, revelando detalles sobre su diagnóstico y tratamiento mientras seguía compartiendo reflexiones con sus seguidores.