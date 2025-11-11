Lucía Méndez sugiere que Juan Gabriel está vivo

Suscríbete a nuestros canales

“Yo sí siento que está vivo”, fue la declaración de Lucía Méndez sobre Juan Gabriel, a casi una década de su partida física. Luego de que semanas atrás se viralizara un video de una persona idéntica al ‘Divo de Juárez’.

En una entrevista para Televisa Espectáculos, la actriz y cantante sin miedo a las críticas sugirió que el intérprete está vivo. A pesar de no tener pruebas, todo viene por una corazonada.

De igual manera, Lucía Méndez aseguró que personas allegadas le han dicho que han visto a Juan Gabriel en las calles. Ambos gozaron de una relación estrecha tanto en lo laboral como en la vida personal de cada uno.

Vistazo de Juan Gabriel en París

Recientemente se viralizó en redes sociales un audiovisual de un hombre en París, Francia, con un parecido similar al ídolo latinoamericano, aunque no se confirmó su identidad, usuarios afirmaron que se trataba de él.

Durante mucho tiempo las teorías conspirativas sugieran que Juan Gabriel está vivo y solo se está ocultando de los reflectores para vivir una vida lejos del escándalo.

Con respecto a este suceso, Lucía Méndez está convencida de que se trataba de su gran amigo y cree en la posibilidad de estar residenciado en la ciudad del amor.

Juan Gabriel: El adiós a una estrella

El compositor falleció a los 66 años, el 28 de agosto de 2016, a causa de un infarto agudo de miocardio​, cuando estaba realizando con éxito su gira llamada “MeXXico es Todo”.

Fueron días de homenajes para el nacido el 7 de enero de 1950, entre ellos su velorio realizado en el Palacio de Bellas Artes.