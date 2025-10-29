Farándula

La drástica decisión de Nelly Furtado tras burlas por su apariencia física

Ella misma señala que, seguirá con la composición de música, pero su etapa en el escenario se dará por concluida

Bárbara Chirino
Miércoles, 29 de octubre de 2025 a las 11:41 am
La cantante canadiense Nelly Furtado, de 46 años, sorprendió a la industria musical con un anuncio que recuerda al cierre de un ciclo, y es que, ha decidido retirarse de las actuaciones en vivo por el “futuro previsible” y centrarse en proyectos más personales.

La artista ha sido una figura proteica del pop internacional gracias a éxitos como “Whoa, Nelly!”, “I’m Like a Bird”, “Turn Off the Light” o “Promiscuous”. En su comunicado, ella misma señala que, seguirá con la composición de música, pero su etapa en el escenario se dará por concluida.

¿Qué llevó a Nelly Furtado al retiro?

Aunque la propia Furtado no lo formula como argumento principal, diversos medios especializados apuntan al hostigamiento digital y al body-shaming que ha sufrido en redes sociales como detonante de esta decisión.

Según la prensa, tras su regreso a los escenarios, muchos usuarios se enfocaron más en su cuerpo que en su música. “¿Ya vieron a Nelly Furtado?”, “¿En qué momento se engordó tanto?” y “¿En serio esa es Nelly Furtado?”, fueron algunos de los comentarios.

La artista llegó incluso a responder simbólicamente a estas críticas y en un festival de Manchester lució una camiseta extragrande con un dibujo de reloj de arena y la leyenda “Mejor que nunca”, una clara protesta al “body-shaming” o críticas por la apariencia física del otro.

Mensaje de despedida

En su publicación, Furtado comenzaba recordando:25 años después del lanzamiento de mi primer disco, mi música ha llegado a una nueva generación de fans y no podría estar más feliz por ello”.

Y continuó: “He disfrutado muchísimo de mi carrera y sigo amando componer música, siempre me identificaré como compositora”. La artista agradeció también a su equipo, a sus seguidores y a todos los “que alguna vez vibraron con mi música”.

