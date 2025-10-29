La drástica decisión de Nelly Furtado tras burlas por su apariencia física

Suscríbete a nuestros canales

La cantante canadiense Nelly Furtado, de 46 años, sorprendió a la industria musical con un anuncio que recuerda al cierre de un ciclo, y es que, ha decidido retirarse de las actuaciones en vivo por el “futuro previsible” y centrarse en proyectos más personales.

La artista ha sido una figura proteica del pop internacional gracias a éxitos como “Whoa, Nelly!”, “I’m Like a Bird”, “Turn Off the Light” o “Promiscuous”. En su comunicado, ella misma señala que, seguirá con la composición de música, pero su etapa en el escenario se dará por concluida.

¿Qué llevó a Nelly Furtado al retiro?

Aunque la propia Furtado no lo formula como argumento principal, diversos medios especializados apuntan al hostigamiento digital y al body-shaming que ha sufrido en redes sociales como detonante de esta decisión.

Según la prensa, tras su regreso a los escenarios, muchos usuarios se enfocaron más en su cuerpo que en su música. “¿Ya vieron a Nelly Furtado?”, “¿En qué momento se engordó tanto?” y “¿En serio esa es Nelly Furtado?”, fueron algunos de los comentarios.

La artista llegó incluso a responder simbólicamente a estas críticas y en un festival de Manchester lució una camiseta extragrande con un dibujo de reloj de arena y la leyenda “Mejor que nunca”, una clara protesta al “body-shaming” o críticas por la apariencia física del otro.

Mensaje de despedida

En su publicación, Furtado comenzaba recordando: “25 años después del lanzamiento de mi primer disco, mi música ha llegado a una nueva generación de fans y no podría estar más feliz por ello”.

Y continuó: “He disfrutado muchísimo de mi carrera y sigo amando componer música, siempre me identificaré como compositora”. La artista agradeció también a su equipo, a sus seguidores y a todos los “que alguna vez vibraron con mi música”.