Nelly Furtado se convierte en carne pa’ zamuro y recibe fuertes comentarios gordofóbicos

Si hablamos de Nelly Furtado, no podemos pasar por alto la importancia que tiene dentro de la industria musical. En los años 2000, fue una de las artistas más cotizadas, logrando ser parte de grandes acontecimientos como la UEFA EURO 2004, competencia que contó con la vibrante voz de Nelly en su tema oficial. Además, triunfó con el álbum “Loose” y otras colaboraciones.

Con el pasar de los años, la canadiense despareció de la escena y era poco lo que hacía relacionado a su carrera. Eventualmente era vista presentándose en eventos y uno que otro concierto, pero la producción quedó a un lado. No obstante, donde se para continúa siendo aclamada, como sucedió el pasado fin de semana en el Tecate Emblema de México.

En dicha presentación, la nacida en Victoria presentó sus clásicos y fue recibida con los brazos abiertos por sus fanáticos. Lamentablemente, esta aparición de la intérprete de “I’m like a Bird” no impactó tanto como su cuerpo, pues la artista ya no luce delgada como antes, lo que desató fuertes críticas en redes sociales.

Hombres y mujeres atacan a la cantante

Sin respeto alguno, Furtado se convirtió en carne para zamuro y fueron muchos los mensajes que publicaron en su contra. Aquí te dejamos algunos:

Sus fans la defienden

Los admiradores de Nelly sacaron las garras para defender a su ídolo, y recordaron que, en mayo del año pasado, la artista confesó estar padeciendo de TDAH (Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad), diagnóstico que cambió drásticamente su vida.

Asimismo, destacar otro de los padecimientos que tiene la cantante, quien además del TDAH, también sufre de lipedema, una enfermedad crónica que “se caracteriza por el depósito anormal de tejido adiposo subcutáneo, principalmente en las extremidades inferiores, afectando casi exclusivamente a mujeres”.

Sin embargo, pese a sufrir estas enfermedades, Nelly no para de lanzar nueva música y justo este miércoles 22 de mayo, estrenó “Love Bites”, canción que vino acompañada de un videoclip que ya está disponible en todas las plataformas digitales.