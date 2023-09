Veruzhka Ramírez reveló las carencias que tuvo en su participación en el Miss Venezuela y cómo fue criticada por el público

El programa “En el foco”, conducido por el animador venezolano Luis Olavarrieta y el cual se puede ver por YouTube, inició la segunda tanda de entrevistas con diferentes misses que hicieron historia dentro y fuera de nuestro país. Para esta primera entrega estuvieron Marena Bencomo, Carolina Indriago, Martina Thorogood y Veruzhka Ramírez, quien representó al Táchira en 1997.

En el espacio, Veruzhka confesó que pasó muchas necesidades en el Miss Venezuela, pues no tenía los recursos necesarios para cubrir todo lo que le exigía el templete, sin embargo, siempre mantuvo una postura de ganadora y decidió salir adelante para ser la diva en la que se convirtió en aquella noche donde resultó triunfadora y posteriormente viajó al Miss Universo en el que quedó primera finalista.

“Yo llegué con tres camisitas, tres pantalones y un par de tacones. Yo usaba uniforme porque no tenía (…) Yo secaba pelo a las misses por 5 mil bolívares para mantenerme”, expresó la nacida en Táriba. “Y yo me sentía como la película ‘Pretty Woman’ diciendo: ‘Usted tiene que estar impecable’. Yo me disfruté el concurso”, añadió, al mismo tiempo que se sintió feliz porque hasta el sol de hoy mucha gente la recuerda y se sienten identificados con su historia.

“Mucha gente me recuerda, mucha gente que se identificó con mi historia y como yo llegué al Miss Venezuela. Podemos venir de abajo, podemos pasar necesidades, pero el sol brilla para todos, pero tenemos que luchar por él y trabajar por él porque sino nos quedamos cero”, recalcó la criolla de 44 años.

En otro orden de ideas, Veruzhka indicó que sus nervios eran inmensos pues tenía a todo un país con los ojos puestos en ella y decían que querían ver que hacía la “cachifa” o la “ranchuzca”, como muchos la mal llamaron cuando se hizo un puesto en la lista del Miss Venezuela. “Mi año pues te podrás imaginar, yo tenía los ojos de toda Venezuela encima mío. Me dicen: ‘Vamos a ver qué va a hacer la cachifa o la ranchuzca porque ese era el apodo que me tenían'”, acotó.

Como Miss Venezuela, Ramírez viajó a Honolulu, estado de Hawái – Estados Unidos, donde participó en el Miss Universo 1998, figurando como Primera Finalista, perdiendo contra la representante de la isla de Trinidad y Tobago, y obtuvo también la mayor puntuación en el desfile de traje de baño de la historia del certamen con 9.85, ganando en paralelo el premio a mejor en traje de baño. Récord que ostentaba hasta el año 2002 cuando la rusa Oxana Fedorova la superó obteniendo 9,88.