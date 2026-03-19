Jorge Celedón se proyecta al mundo con nueva alianza global

Suscríbete a nuestros canales

El cantante colombiano Jorge Celedón anuncia una nueva gira que recorrerá importantes ciudades en Colombia y diferentes países del mundo, en una serie de conciertos que marcarán una nueva etapa en la trayectoria del artista.

Con una carrera que lo ha llevado a presentarse en distintos continentes y convertirse en uno de los principales embajadores del vallenato en el exterior, Celedón se prepara para volver a encontrarse con su público en una gira que celebrará su historia musical y el camino recorrido por el género en escenarios internacionales.

A lo largo de su carrera, el artista ha consolidado una relación especial con públicos de distintos países, llevando el vallenato a escenarios donde esta música se ha convertido en parte de la banda sonora de miles de historias.

En paralelo, el artista prepara el lanzamiento de “La Historia Mía”, un cortometraje concebido como el gran anuncio cinematográfico de esta nueva gira internacional. La pieza propone una narrativa visual en la que cada escena funciona también como contenido independiente: formatos breves, emocionales y compartibles que contarán la historia detrás de esta nueva etapa del artista.

Con una trayectoria que lo ha llevado a presentarse frente a audiencias en América, Europa y otras regiones del mundo, Jorge Celedón se ha consolidado como uno de los artistas colombianos que más conciertos ha realizado en el exterior, llevando el vallenato a nuevos escenarios y públicos internacionales.

“Para mí siempre ha sido un sueño seguir llevando el vallenato a nuevos escenarios. Cada concierto es una oportunidad para compartir nuestra música con el mundo”, expresó el artista.

Los primeros escenarios confirmados para esta nueva etapa incluyen algunas ciudades de Latinoamérica, Europa y Estados Unidos

Esta nueva gira se realiza bajo la producción de Fénix Entertainment, una de las compañías líderes del entretenimiento en vivo en América Latina, responsable de giras internacionales de artistas como Luis Miguel, Ricardo Arjona, Chayanne, Ricardo Montaner y Shakira, entre muchos otros.

Desde el management del artista, este nuevo acompañamiento se entiende como un paso clave dentro de la proyección internacional de su carrera: “Jorge ha construido una trayectoria única, llevando el vallenato a distintos países y conectando con públicos muy diversos. Esta alianza con Fénix Entertainment nos ilusiona profundamente porque nos permite pensar en grande, abrir nuevos caminos y seguir llevando su música a escenarios cada vez más importantes en el mundo”, señaló su manager, Alfonso Castro.

La alianza contempla el desarrollo de giras globales, nuevos formatos de contenido y proyectos audiovisuales, entre ellos el desarrollo de una docuserie que permitirá explorar la historia del artista y su impacto dentro del vallenato.

“Para nosotros es importante poder tener el honor de trabajar con un artista como Jorge Celedón. Su música ha llevado el vallenato a muchos rincones del mundo y creemos que esta nueva etapa es la oportunidad de proyectar ese legado hacia el futuro. Vamos a acompañarlo en el desarrollo de sus giras internacionales, nuevas plataformas de contenido que permita contar su historia desde otra mirada”, señaló Patricio O’Ryan, CEO de Fénix Entertainment.

En línea con esta visión y el enfoque de expansión internacional de la compañía, Fénix Entertainment continúa apostando por el desarrollo de talentos latinoamericanos con proyección global. En ese sentido, Marcos Paz, CEO Global de Fénix Entertainment, destacó el valor de esta alianza dentro de la estrategia de la compañía:

“Desde Fénix Entertainment seguimos consolidando una visión global del entretenimiento en vivo, sumando talentos que representen la riqueza musical de nuestra región. Poder trabajar con Jorge Celedón nos permite poner al servicio de su carrera nuestra experiencia de más de 40 años en el mercado hispanoamericano, proyectando su música hacia nuevos territorios y audiencias alrededor del mundo”, señaló Paz.

Como parte de esta nueva etapa, se proyecta el desarrollo de un tour a lo largo de Hispanoamérica como una de las grandes apuestas globales de la alianza. Fénix Entertainment, reconocida por haber sido responsable de importantes giras internacionales, acompañará este proceso con su experiencia en el diseño y ejecución de espectáculos de gran escala. De cara a lo que viene, se anticipan los primeros anuncios de este recorrido, estructurado en distintas fases que contemplan mercados clave como México y Estados Unidos, en una estrategia que buscará conectar con la audiencia latina en momentos de alta visibilidad global.