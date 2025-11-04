Falleció a los 89 años legendaria actriz: Padecía de una terrible enfermedad

Suscríbete a nuestros canales

El lunes 3 de noviembre se conoció el fallecimiento de la legendaria actriz estadounidense Diane Ladd, a los 89 años. La noticia fue confirmada por la hija de la artista, quien falleció en su residencia en Ojai, California, en la compañía de familiares y amigos.

La estrella de Hollywood, deja un enorme legado con tres nominaciones al Oscar por películas emblemáticas como "Alice Doesn't Live Here Anymore" y "Chinatown".

Duro adiós

La hija de la fallecida, la también actriz Laura Dern, compartió la dolorosa noticia con un desgarrador mensaje de despedida y agradecimiento por los momentos únicos que vivieron.

“Mi increíble heroína y madre, Diane Ladd, un regalo inmenso para mí, falleció esta mañana conmigo a su lado en su casa de Ojai. Fue la mejor hija, madre, abuela, actriz, artista y alma compasiva que jamás hubiera imaginado. Fuimos afortunados de tenerla. Ahora vuela con sus ángeles”, escribió en un texto.

Madre e hija trabajaron juntas en la película “Rambling Rose”, siendo considerado por el público amante del cine como un dúo lleno de mucho talento, respeto y entrega en la pantalla grande de Hollywood.

Diana Ladd logró llevarse un Globo de Oro en 1980 gracias a su papel de Isabelle en la película “Alice”. También trabajó con la primera actriz Jane Fonda.

¿De qué padecía?

Según información recogida en diversos medios en el año 2018 la actriz fue diagnosticada con una enfermedad llamada fibrosis pulmonar idiopática, con la que batalló en sus últimos años. Hasta el momento no se ha confirmado, si murió de dicha enfermedad.

Según internet la enfermedad es crónica y progresiva en la que el tejido de los pulmones se vuelve grueso y rígido, dificultando la respiración y la oxigenación de la sangre. Se desconoce la causa exacta, pero se asocia con la edad, el tabaquismo y factores genéticos. Los síntomas comunes incluyen tos seca, dificultad para respirar al esfuerzo y fatiga.