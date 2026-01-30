Fallece exesposo de Lucía Méndez a los 73 años: "Momento de duelo"

Suscríbete a nuestros canales

La industria de la televisión está de luto al confirmarse la muerte del productor mexicano Pedro Torres, a los 72 años. El hombre estuvo años casado con la reconocida actriz Lucía Méndez, y fruto de ese amor tuvieron un hijo llamado Pedro Antonio Torres Méndez.

Fallece Pedro Torres

La noticia se confirmó la madrugada de este viernes 30 de enero por sus hijos, quienes, a través de las redes sociales indicaron que murió en paz y rodeado del amor de su familia.

“Pedro Torres Castilla, partió el día de hoy en paz, tranquilo y lleno de fe, rodeado del amor de sus hijos, madre, nietos, hermanos, hermanas, sobrinos, familia extendida y demás seres queridos que lo acompañaron hasta el último momento”, escribieron.

En este sentido, pidieron respeto en el delicado momento y comprensión para los actos fúnebres que serán completamente privados.

¿De qué falleció?

Torres que fue un destacado productor y director creativo de muchas producciones en el país azteca, había sido diagnosticado con Esclerosis Lateral Amiotrófica, que le hizo pasar delicados momentos, según información revelada por Lucía en una entrevista.

“Sí estoy pasando por un momento difícil, de ver a mi hijo así, de saber que la vida se te va y saber que a veces no la valoras, que piensas que va a ser eterno y no es cierto”, indicó la artista.

La emblemática protagonista de la novela “Colorina” se casó con Pedro en el año 1988, duraron seis años juntos y recibieron a su hijo. En 1996 se divorciaron, creando un vínculo de mucho respeto por el pequeño que tuvieron.

El hombre deja un legado muy grande en haber dirigido videoclips de reconocidos artistas como Amanda Miguel, Julio Iglesias, Cristian Castro, Pandora y Luis Miguel.

Además, realizó con éxitos los shows "Mujeres asesinas" y "Big Brother"