Ex de Marc Anthony fue mordida por un caballo y muestra la fuerte lesión

Dayanara Torres vivió un momento delicado durante las grabaciones de un popular show. La belleza que ganó en 1993 el Miss Universo en México, fue mordida por un cabello que le dejó una fuerte lesión en su brazo, según lo compartido en el show de Enrique Santos.

¿Qué le pasó?

La boricua que hace días cumplió 51 años, vivió el susto en Estados Unidos, donde radica con su familia. Aunque el incidente no llegó a más, le dejó una marca grande de la cual ahora se recupera.

La actriz, bailarina y cantante mostró el brazo sin nada de filtros, tras los comentarios que generó la publicación en sus seguidores, quienes se preocuparon por el momento vivido como parte del Hometown Heroes, en Miami.

En el video posteado por Torres aparece con Enrique Santos, muy sonriente preguntando a los seguidores que creen que llevó al caballito a reaccionar de esa manera ante su presencia.

“¿Qué creen qué sucedió? Mi perfume no le gustó, quería una probadita, sintió mi miedo, quería saber si era de verdad. Una yegua envidiosa. Tenía hambre”, escribió la exMiss Universo.

Comentarios de apoyo

Tras la publicación seguidores de Dayanara mostraron su apoyo al ver como los dientes del caballo quedaron marcados en su brazo.

“Omg que susto”, “Espero estés bien”, “Los caballitos muerden duro”, “Pobrecita que estés bien Dayanara”, son algunas de las opiniones.