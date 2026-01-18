Estrella infantil de Nickelodeon murió atropellada, el culpable se fue a la fuga

Suscríbete a nuestros canales

Kianna Underwood, ex estrella infantil de Nickelodeon murió atropellada a los 33 años, el pasado 16 de enero, en Brooklyn, Nueva York.

Alrededor de las 6:50 de la tarde, Underwood caminaba en la intersección de Watkins Street y Pitkin Avenue, en el sector de Brownsville, cuando fue impactada por una camioneta negra marca Ford.

Según reporte, la actriz fue arrastrada hasta dos cuadras de distancia del impacto, mientras que el sospechoso huyó con el vehículo. Todo quedó registrado en las cámaras de seguridad.

La estrella de Nickelodeon fue declarada muerta en el lugar y presentaba graves heridas en su cuerpo. Una de las hipótesis sugiere que Kianna Underwood cruzó el semáforo en contra y el conductor no se percató de su presencia, sin embargo, todo está bajo investigación.

¿Quién era Kianna Underwood?

Kianna Underwood, incursionó en la actuación desde los 7 años, pero su popularidad creció al convertirse en una de las estrellas infantiles de Nickelodeon en los 90 y al principio de los 2000.

Participó en la serie de comedia All That y dio voz a Little Bill, una exitosa caricatura de Nick Jr. Además, se integró a la obra Hairspray como Little Inez.