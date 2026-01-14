Muere pieza clave de exitosas caricaturas de Nickelodeon y Cartoon Network

Suscríbete a nuestros canales

Muere Guy Moon a los 63 años, uno de los genios musicales detrás de grandes caricaturas que marcaron a toda una generación. Colegas del medio y fanáticos han enviado sus mensajes de condolencias a sus familiares por medio de redes sociales.

Sin duda la noticia de su deceso dejó a muchos conmocionados. De acuerdo a medios estadounidenses, Guy Moon falleció el 8 de enero de 2026 tras verse involucrado en un accidente de tránsito ocurrido en la ciudad de Los Ángeles.

Su pérdida significa el cierre de una larga trayectoria como musico y un referente en la televisión infantil.

Guy Moon, un genio detrás de Nickelodeon y Cartoon Network

Aunque es posible que no hayas escuchado su nombre, sus creaciones musicales para series animadas como ‘Los padrinos mágicos’, ‘Danny Phantom’, ‘Vaca y Pollito’ y ‘Johnny Bravo’, seguro resuenan en la memoria de toda una generación.

Las bandas sonoras de estas caricaturas catapultaron a la cima de la fama al músico que dedicó gran parte de su vida a crear ritmos para la animación.

Nickelodeon y Cartoon Network fueron sus casas por mucho tiempo. Gracias a su labor musical en la serie ‘Los Padrinos Mágicos’, fue nominado al premio Emmy.