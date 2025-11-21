Esto hizo Stephany Abasali con el ramo que le dieron en el Miss Universo 2025

Suscríbete a nuestros canales

La representante venezolana, Stephany Abasali, dejó claro la noche del 20 de noviembre que su camino al Miss Universo 2025 llegó con fuego, pasaporte, y un símbolo que la representa con todo orgullo: la bandera de Venezuela.

Su llegada a Tailandia no fue un simple aterrizaje, sino un acto cargado de emoción y elegancia que revolucionó las redes sociales durante todas las semanas de concentración en Tailandia, donde se celebró la noche final.

Stephany Abasali: una venezolana que triunfó en Tailandia

La criolla tuvo una impecable actuación en el Miss Universo 2025 y, a pesar de ello, no logró quedarse con la corona que hoy posa en la cabeza de Miss México, Fátima Bosch. Sin embargo, cautivó a todo el público.

Tras conocerse los resultados, la criolla alzó su voz y expresó el orgullo que sintió al representar a Venezuela, uno de los países que cuenta con más victorias en el mencionado certamen. De igual forma, habló de la importancia de dicha plataforma.

“Para mí los certámenes de belleza son una plataforma y las mujeres que están ahí se ven preparadas de adentro hacia afuera, porque la belleza física es un complemento. Sin embargo, lo de adentro, lo que hace a la mujer, lo que hace que ella se exprese de la manera más correcta”, dijo.

“Estoy agradecida con Venezuela y con cada una de las personas que me han apoyado. Llevo con mucho orgullo mi tricolor querido y Venezuela para el mundo”, agregó la venezolana nacida en Puerto Ordaz.

El hermoso gesto con su madre

Uno de los momentos más emotivos que dio la candidata venezolana fue cuando, sin pensarlo, lanzó al público el ramo que le regalaron desde la organización por haber quedado como segunda finalista.

Aunque en un principio muchos pensaron que había sido dirigido para sus fans, la realidad es que se lo dio a su madre, Yanet Nasser, su pilar fundamental en su camino en reinados de belleza, el cual es bastante amplio.

Luego de lanzar el ramo, un fanático le hizo llegar una bandera de Venezuela que fue muy bien recibida por Abasali y ondeada con mucho orgullo junto a la representante de Nicaragua.

Cabe resaltar que, Nasser asistió a Tailandia acompañada de parte de su familia, como lo fue la tía de la reina de belleza, Shatrin Alcedo y, también vimos a Milán, el hermanito menor de Stephany.