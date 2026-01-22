El Príncipe Harry hace dolorosa confesión sobre su esposa Meghan Markle

Suscríbete a nuestros canales

El Príncipe Harry busca hacer respetar y limpiar el nombre de su esposa y madre de sus dos hijos, Meghan Markle. Y es que, comenzó el juicio con el cual el royal de 41 años quiere responsabilidad en prácticas de la prensa británica en contra de su pareja.

Harry viajó hasta el Reino Unido para comenzar con el juicio, que se realizó en el Tribunal Superior de Londres, donde según información de testigos, estuvo muy sentido al hablar de todas las informaciones que medios han escrito de su amor, con quien se casó el 19 de mayo del 2018.

Harry con dolor

Afirman que fueron casi dos horas las que estuvo el hijo de Lady Di en el tribunal, hablando de toda la situación, que aseguró han dejado daños en la vida de Meghan, al punto de tildarla como “miserable”.

“Al estar aquí y tomar una posición contra ellos, ha hecho que continuar persiguiéndome. Y han hecho la vida de mi esposa una miseria absoluta, Señoría", dijo con voz quebrada, demostrando lo mucho que le afecta los malos comentarios para la exactriz estadounidense.

Comentan que Harry expresó sin tapujos que la situación ha empeorado en los medios importantes, incluso después de haber presentado la demanda. Algo que consideró totalmente incorrecto y de falta de responsabilidad.

“Es una experiencia horrible", comentó Harry, quien vive en California, Estados Unidos, con Markle y sus dos hijos, Archie y Lilibeth.

¿Quiénes son los medios?

El príncipe y su esposa, denuncia a tres medios tradicionales y muy importantes como Associated Newspapers, el editor del Daily Mail y The Mail on Sunday.

El nacido 15 de septiembre de 1984, dice en la demanda que los tres medios realizaron una cobertura mal intencionada y viciosa de su relación con Meghan, iniciada en el año 2016.

Hace algunos meses Harry llegó a un acuerdo con el periódico The Sun, quienes pagaron una alta suma de dinero por daños y emitieron unas disculpas públicas por los comentarios.