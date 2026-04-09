Eduardo Yáñez podría enfrentar hasta 20 años de cárcel: ¿de qué se le acusa?

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El nombre de Eduardo Yáñez vuelve a acaparar titulares, esta vez por un conflicto legal que podría tener consecuencias graves. El actor mexicano enfrenta señalamientos por el presunto robo de un celular a una reportera, un incidente ocurrido durante un evento público en 2024.

El caso no es reciente, pero, su reactivación encendió nuevamente la conversación mediática que ahora, podría traer graves repercusiones para el actor mexicano.

¿Qué ocurrió con Eduardo Yáñez?

De acuerdo con la denuncia, el conflicto se originó cuando la reportera Patricia Cuevas intentó entrevistar al actor, lo que provocó una reacción inesperada. Según su versión, Yáñez le arrebató el celular y no se lo devolvió en ese momento, motivo por el cual decidió proceder legalmente.

Por su parte, Eduardo negó categóricamente haber cometido un robo. Asegura que el incidente fue resultado de una provocación y que incluso intentó devolver el dispositivo, pero, la periodista no quiso recibirlo.

Este choque de versiones ha sido clave para que el caso continúe abierto y bajo análisis de las autoridades.

Audiencia, proceso y posible castigo

El pasado 8 de abril, Eduardo Yáñez acudió a una audiencia relacionada con la acusación en su contra. Sin embargo, el proceso ha tenido retrasos debito a cuestiones legales, como la falta de acceso completo a la carpeta de investigación por parte de su defensa.

A pesar de ello, el caso sigue avanzando. De no resolverse favorablemente, el actor que está siendo acusado de robo agravado, podría enfrentar de 2 a 20 años de prisión.

Los abogados de Patricia explican que, el proceso contra el mexicano es legal a pesar de que trató devolver el teléfono, pues, alegan que hubo “apoderamiento ilegítimo con dolo”.

Esta es la segunda vez que Eduardo Yáñez es demandado por un periodista. En el año 2017, enfrentó una denuncia por golpear a Paco Fuentes tras hacerle una pregunta sobre su hijo.