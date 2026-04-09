‘La Mashi en USA’ sacude “El Desorden de Marko”: conoce al talentoso creador de contenido

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En medio del auge del contenido digital latino en Estados Unidos, una figura comienza a destacar con fuerza y es ‘La Mashi en USA’, quien forma parte del reality “El Desorden de Marko”.

Este creador de contenido venezolano ha logrado captar la atención de miles de usuarios gracias a su estilo auténtico, espontáneo y cercano, conectando especialmente con la comunidad hispana migrante que consume entretenimiento en redes sociales.

‘La Mashi’, oriunda de Coro, estado Falcón, ha sabido aprovechar el lenguaje cotidiano, el humor directo y las experiencias propias del migrante para construir una narrativa con la que muchos se identifican.

Su salto a "El Desorden de Marko"

El punto de inflexión en su trayectoria llegó con su participación en el reality digital, proyecto liderado por el influencer venezolano Marko, quien ha consolidado una sólida audiencia en redes gracias a su contenido humorístico y shows en vivo.

Este programa de retos y convivencia entre creadores, se ha convertido en una vitrina clave para talentos emergentes. Fue precisamente allí donde ‘La Mashi’ cuyo nombre real es Ángel, encontró la oportunidad de mostrar su personalidad ante una audiencia mucho más amplia.

Según se ha visto en redes, su ingreso al reality generó expectativa desde el inicio, impulsado por un video que él mismo difundió para postularse y explicar por qué debía formar parte del show.

Tras ser seleccionado para formar parte del podcast, el público aclamó su ingreso al reality, el cual fue efectuado al tercer día y desde entonces se posiciona como uno de los favoritos.

Su carisma y conexión con el público

Dentro del programa, ‘La Mashi’ ha destacado por su capacidad de generar contenido constante y mantener la atención del público. Su estilo directo, sin filtros, lo ha posicionado como uno de los participantes más comentados.

Además, ha sabido jugar con la narrativa del reality, apelando tanto al humor como a momentos emocionales. En uno de sus discursos más virales, expresó sus motivaciones para ganar, teniendo como objetivo principal ayudar a su hermano de 16 años que está en coma.

Con una creciente visibilidad y una comunidad digital en expansión, el futuro de ‘La Mashi’ parece prometedor. Su paso por el reality podría ser solo el inicio de una carrera más amplia dentro del mundo digital latino en Estados Unidos.