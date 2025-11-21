Conoce a Bernardo, el apuesto hermano de la Miss Universo 2025 Fátima Bosch

Suscríbete a nuestros canales

Bernardo Bosch, es el hermano mayor de la nueva Miss Universo 2025 Fátima Bosch. El hombre se robó los corazones de miles de seguidores del certamen, por su físico masculino, muy al estilo de galán telenovelas o un apuesto príncipe de Disney.

Detalles del guapo joven

Desde que el joven arribó a Tailandia hace días para apoyar a su hermana, dejó impactados a los fans asiáticos y latinos, quienes lo apodaron a juego como “El novio de México”.

Con piel blanca, ojos claros y cabellos castaños, Bernardo se ganó el cariño de muchos y su número de seguidores en Instagram lo confirman, con más de cien mil quienes disfrutan de su contenido cargado de viajes, proyectos sociales y política en su natal México.

Bosch nació el 25 de diciembre de 1996 en Teapa, Tabasco, México, fruto de la relación de Bernardo Bosch Hernández y Vanessa Fernández Balboa, quienes también estuvieron en Tailandia, apoyando a Fátima en la justa universal.

Una preparación única

Bernardo es un hombre lleno de gran conocimiento ya que estudio en la Universidad Iberoamericana al igual que su hermana, pero, en la carrera de Ingeniero Industrial. También tiene una maestría en Gobernanza y Comunicación Política en la Universidad George Washington.

Habla muy fluido el inglés, le gusta viajar por lugares exóticos del mundo y hoy siente gran orgullo por el logro de su hermana en ser la cuarta Miss Universo para el país azteca.

“Fátima, estoy muy orgulloso de ti, del gran trabajo que hiciste, de tu disciplina, de tus convicciones y de la fuerza con la que defendiste cada paso de este camino. Hoy el mundo te vio coronarte, pero yo he visto desde siempre”, escribió en un post de Instagram.