Actriz de “Vivan los Niños” se casará con su novio venezolano

La actriz de “Vivan los Niños”, Natalia Juárez se comprometió con su novio venezolano Michele Libretti, luego de varios años de relación. Fue en Instagram en donde compartió la feliz noticia acompañada de una foto de la propuesta matrimonial.

“Después de 473.040.000 segundos juntos… SHE SAID YES! Que emoción seguir compartiendo la vida contigo”, fue el romántico mensaje compartido por los enamorados en una publicación conjunta, en la cual se aprecia al novio arrodillado pidiéndole matrimonio.

Las postales fueron tomadas con un paisaje de fondo adornados por arcoíris natural que le daba el aura romántica necesaria para el momento. El anillo también fue exhibido por los novios y un hermoso abrazo lleno de lágrimas de alegría.

Por su parte, su prometido es un empresario venezolano, conocido en el mundo gamer como Mic, en sus plataformas digitales cuenta con cientos de miles de seguidores.

Una actriz para recordar

Con décadas de trayectoria en la televisión mexicana, Natalia Juárez interpretó a Simoneta en la serie juvenil “Vivan los Niños”, ese personaje de una niña caprichosa y adinerada la impulsó en continuar vigente durante muchos años.

También obtuvo créditos por sus actuaciones en producciones como: “Mujer de madera”, “Un gancho al corazón”, “Atrévete a soñar” y “Lo que la vida me robó”.

Durante los últimos años ha ganado popularidad en redes sociales como creadora de contenido por sus vídeos de comedia y junto a su prometido.