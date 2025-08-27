Magallanes firma a este importado de las menores de San Luis

Suscríbete a nuestros canales

Durante la temporada muerta de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, los Navegantes del Magallanes han realizado interesantes movimientos en el mercado, anunciando distintos refuerzos e importados de valor.

Con respecto a este último aspecto, destaca la firma del ítalo-estadounidense Mike Antico, jardinero que, desde el año pasado, forma parte de los Memphis RedBirds filial Triple A de los Cardenales de San Luis.

De acuerdo con el jugador, este se uniformará con 'La Nave Turca' a partir del 15 de octubre: "Estoy muy emocionado con esta oportunidad", manifiesta el nacido en Nueva Jersey tras su contratación.

Números en MiLB

Durante la presente campaña en las Ligas Menores, Antico ha disputado ochenta y tres compromisos, registrando un promedio de bateo de .255 con cuatro cuadrangulares y cuarenta y un carreras remolcadas.

Se trata de un pelotero con potencia en su bateo, conectando catorce extrabases, sin contar jonrones. Del mismo modo, con diecinueve bases robadas, puede ser una incorporación que aporte velocidad a la ofensiva naviera.