MLB: Wilyer Abreu podría beneficiarse más por las complicaciones de este adolorido jardinero de Medias Rojas

El jardinero de los Medias Rojas de Boston, Tyler O'Neill, regresó a la ciudad que alberga el Fenway Park para someterse a pruebas en su rodilla derecha dolorida, así lo informó este lunes el Boston Globe.

O'Neill debió dejar el equipo que en esos momentos disputa serie en el hogar de los Orioles de Baltimore; se someterá a radiografías de esa rodilla derecha este miércoles, señaló el mánager Alex Cora previo a la victoria del conjunto sobre los oropéndolas este martes, 8x3.

“Sentimos que debería estar bien”, dijo el estratega puertorriqueño. “Pero queremos asegurarnos. El equipo médico estima que no está avanzando y no se siente mejor. Aunque no es algo demasiado serio y seguiremos a partir de ahí”, precisó.

El jardinero fue sacado del juego del sábado en casa contra Cerveceros de Milwaukee después de 7 entradas y se ha perdido los últimos 3 juegos. Él habría estado fuera de la alineación de nuevo el miércoles, por lo que el equipo decidió ser agresivo y obtener la imagen tan pronto como sea posible en lugar de esperar hasta que regresen a casa el jueves.

O'Neill tiene un historial de lesiones, particularmente durante sus últimas 2 temporadas en Cardenales de San Luis, jugando en un combinado de 168 juegos entre 2022 y 2023. Ha luchado ofensivamente desde que regresó de una conmoción cerebral que lo obligó a estar en la Lista de Lesionados de 7 días, bateando solo .200 con 45 ponches en 100 turnos legales.

Wilyer Abreu puede aprovechar más

Aunque el accidentado toletero en cuestión se encontrase en plenitud de condiciones, nada sencillo para Cora ha sido mantener al venezolano fuera de la alineación diaria. El guardabosques zuliano ha respondido con el madero en una buena cantidad de ocasiones, por eso presenta .283 en promedio de bateo, .357 en porcentaje de embasado, .513 de slugging y .870 de OPS.

Ese es el resultado de 43 imparables en 152 chances válidos que incluyen 13 dobles, 2 triples, 6 cuadrangulares, así como 22 carreras empujadas, 25 anotadas, 7 bases por bolas, 18 boletos y 45 ponches; en el juego de este martes ligó de 4-1 con jonrón solitario. Es uno de los principales candidatos al Premio Novato del Año en la Liga Americana.

