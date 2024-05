MLB: ¡Maestro! Albert Pujols le dio este consejo al sustituto de Trea Turner en los Phillies

El papel de Edmundo Sosa con los Cardenales de San Luis era similar al que desempeña ahora en Phillies de Filadelfia. No jugaba todos los días. Los períodos más largos que pasó en el campo se produjeron cuando sustituía a otra persona; a menudo formaba parte de un pelotón y se movía entre la segunda, tercera base y el campocorto.

Pero a pesar de las similitudes, cuando el panameño mira hacia atrás, a ese tiempo entre 2018 y 2022, ve a un jugador diferente.

"Yo era muy joven", dijo Sosa de 28 años. "No entendía por qué no jugaba. Quería jugar todos los días, y a veces me enojaba”, añadió en declaraciones tomadas del Philadelphia Inquirer.

Eso ya no es así, gracias a una conversación que mantuvo con Albert Pujols quien regresó a los Pájaros Rojos para la temporada 2022 para retirarse. Sosa fue su compañero de equipo durante 4 meses en los que bateó .189, con porcentaje de embasado en.244 y slugging de .270.

Fue una época difícil porque pasó de jugar en un máximo de carrera en Grandes Ligas de 113 partidos en 2021 a un papel en el banquillo al año siguiente. No estaba contento con ello y estaba presionando, entonces Pujols decidió darle un consejo; un día cuando estaban sentados en el sauna, empezó a hablar de su trabajo previo al partido. Se dio cuenta de que Sosa no tenía una rutina consistente.

"Me dijo que para tener éxito en este deporte, necesitaba tener una buena rutina", dijo Sosa. "En eso tenía que concentrarme. No jugaba todos los días, pero me dijo que estuviera preparado para cualquier momento. Que trabajara duro y me concentrara en eso”.

"Escuchar esas cosas de un futuro miembro del Salón de la Fama - finalmente me hizo clic. Tenía que aprovechar las oportunidades que se me presentaban. Ahora entiendo mi posición y cuál es mi papel en el equipo. Y ya no me enfado. Simplemente voy al gimnasio, voy a la sala de entrenamiento, voy a las jaulas y trabajo".

Parece algo sencillo, pero para él esa constancia ha tenido un gran impacto. Cuando estaba en San. Luis sólo hacía ciertas actividades antes del partido los días antes de saber que iba a jugar. Ahora, hace el mismo trabajo a diario, independientemente de si está en la alineación.

Batea en la jaula, hace swings en el tee ball y realiza ejercicios de lanzamiento firme desde diferentes direcciones y velocidades. Se prepara para los lanzadores a los que probablemente se enfrente, de modo que pueda sentirse cómodo en cualquier situación que se le presente.

Las secuelas de Albert Pujols en Edmundo Sosa

"Nunca olvidé lo que me dijo Pujols", precisó, "Tengo que mantener esa ética de trabajo. No vine aquí sólo para sentarme. 'Oh, no vas a jugar esta noche, solo siéntate en tu teléfono celular', y pasa el día de esa manera. No, vienes, haces tu trabajo y te mantienes preparado, porque en cualquier momento puede haber una situación en la que te necesiten".

"Ahora mismo, es jugar todos los días mientras Trea (Turner) se recupera. Esto es nuevo para mí, obviamente. Pero el año pasado, y este año, he tratado de crear rutinas consistentes para poder estar listo para estas oportunidades."

No está claro cuándo Turner, que está rehabilitando una distensión en el tendón de la corva izquierda, estará de vuelta. El gerente Rob Thomson dijo el jueves que los Filis no tienen fecha para su regreso. Pero Sosa ha demostrado ser un digno sustituto. Entró a la jornada del viernes bateando .306/.424/.510 en 19 partidos y .353/.542/.588 en sus últimos 7 compromisos.

Su tasa de boletos se ha disparado del 2.7% en 2023 al 11.7% en el presente. Está haciendo más contacto de calidad y lanza la bola con más frecuencia, también ha salvado 2 carreras defensivas en 92 entradas como parador en corto. La muestra es pequeña, pero no por ello carece de significado.

Sustituir a Turner ha sido algo surrealista para él. Cuando estaba con los Cardenales y Turner con los Nacionales, solía estudiar su juego desde el otro lado del diamante; está deseando volver a estudiarlo pronto.

"Es una superestrella", dijo Sosa. "Recuerdo que pensaba: 'Vaya, algún día quiero jugar como él'. Así que me entristeció mucho enterarme de su lesión. Es una parte fundamental de este equipo, una pieza clave. Nadie quiere que se pierda nada. Uno nunca quiere ver eso”, explicó.

"Sólo intento ayudar al equipo en todo lo que puedo, para que no sienta que tiene que apresurar su rehabilitación. Voy a hacerlo lo mejor que pueda. Trea me ha dado palabras de ánimo y me ha dicho que está contento por cómo he jugado. Me hace sentir bien. Valida todo el trabajo que he hecho. Ambos estamos trabajando para alcanzar nuestra meta, que es ganar una Serie Mundial".

Fuente: Philadelphia Inquirer