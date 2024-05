MLB: ¡Sapiencia! Carlos Mendoza dirigió este importante mensaje para los jugadores de Mets (+Declaraciones)

Tras la floja actuación de los Mets de Nueva York el miércoles por la noche, perdiendo 10x5 ante un rival directo como Phillies de Filadelfia, el mánager Carlos Mendoza sintió la necesidad de dirigirse al equipo por primera vez desde que comenzó la temporada 2024 de Grandes Ligas.

El tono fue tranquilizador, según los jugadores metropolitanos, y bienvenido después de una actuación en la que el equipo cometió 2 errores que condujeron a 3 carreras no merecidas que contribuyeron a una 3cera caída consecutiva ante los cuáqueros.

"Era sólo para asegurarse de que saben que son 162 juegos (...) Sólo tenemos que seguir adelante y asegurarnos de que todos creemos que somos un buen equipo", dijo el venezolano antes de que su equipo se midiera al mismo oponente para la jornada de este jueves.

Los Mets (19-23 antes de este 16 de mayo) comenzaron el juego con 6 traspiés en 7 partidos, y durante el transcurso de su racha perdedora contra los Filis no hubo un tema constante. El lunes, el cerrador Edwin Díaz arruinó el salvamento de la 9na entrada, y un día después, el conjunto de Queens fue sofocado por Aaron Nola en una blanqueada de 4 hits.

Luego vino la decepción del miércoles en el que Joey Lucchesi no logró completar el 5to tramo, con los boletos como factor importante antes de los pecados defensivos de Jeff McNeil y Francisco Lindor. Mark Vientos también erró en lo que pudo ser un doble play, pero se convirtió en sólo 1 out.

"No eres tan malo como pareces a veces y no tan bueno como cuando estás jugando bien", dijo Mendoza, relatando su mensaje a los jugadores. "Mantener el rumbo y controlar las cosas que podemos controlar; eso fue básicamente", añadió en declaraciones tomadas del New York Post.

El dirigente barquisimetano trató de restar importancia al discurso, diciendo que habla regularmente con sus peloteros en pequeños grupos o durante las reuniones de bateadores y lanzadores.

"Fue más como un paseo después del juego con los muchachos y asegurándose de que están manteniendo la cabeza en alto", dijo sobre la reunión.

Los Mets de Carlos Mendoza en detalles

Jeff McNeil, Brett Baty y Starling Marte son algunos de los bateadores que están de capa caída y el equipo no ha estado fino defensivamente durante gran parte en lo que va de calendario, mientras Francisco Lindor y Pete Alonso han sufrido sus propias caídas ofensivas y J.D. Martínez acaba de empezar a producir en la última semana.

El llamado de Mendoza fue apreciado por los jugadores, según Lindor. "100%", dijo el campocorto puertorriqueño. "Sentí que todos tomaron el mensaje de la manera correcta", agregó.

La reunión se produjo con un juego restante contra un equipo de Filadelfia que ha ampollado a sus oponentes y poseía el mejor récord de las Mayores, 31-13, al comenzar el juego.

Por otra parte, el presidente de operaciones de beisbol de los Mets, David Stearns, durante una sesión previa al partido con los periodistas, se refirió al difícil calendario al que se ha enfrentado el equipo.

Una especie de oasis llegará el viernes con el careo de 3 contra un equipo tambaleante como Marlins de Miami, pero la próxima semana presentará otro desafío al viajar a Cleveland, donde le esperarán los Guardianes, líderes de División Central de la Liga Americana.

"Hemos sido muy irregulares", dijo Mendoza. "Ha habido algunos tramos en los que hemos jugado bien, pero otros, como ahora, en los que cometemos errores y no jugamos como deberíamos. Pero al final creo de verdad que vamos a conseguirlo y que vamos a empezar a jugar como sabemos que podemos jugar".

Para la jornada de este jueves, los Mets doblegaron a los Phillies 6x5 en 11 capítulos.

Fuente: New York Post