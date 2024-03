MLB: Un dominicano más en la rotación de Astros de Houston para 2024

Astros de Houston están preparando la temporada para que sea estelar desde el día uno en Grandes Ligas. El equipo que consolidaron para este año está en un gran estado de forma y la pelea por un lugar en el roster es bastante alta, de hecho, el lugar que está dejando vacante Justin Verlander por su lesión la va a ocupar un lanzador dominicano, que completara un trio poderoso para el Opening Day.

Ronel Blanco se ganó un lugar en la rotación de Astros de Houston según Joe Espada, el nuevo manager de la organización. El boricua se siente agradecido por el nivel mostrado de Blanco que lo premió siendo parte de la rotación del equipo para afrontar la primera serie de la campaña frente a Yankees de Nueva York.

Estos son los números de Ronel Blanco durante el Spring Training 2024:

- 5 juegos, 4 aperturas, 3-0, 0.00 efectividad, 15.2 entradas, 18 ponches, 0.64 WHIP.

Con esos números Joe Espada lo premió... "... Compitió por un lugar, que ganó. Estará en nuestra rotación para comenzar la temporada. Estoy orgulloso de su actuación".

La proyección de Ronel Blanco para 2024 con Astros de Houston

Ronel Blanco para la temporada 2024 de MLB no tiene una proyección por parte de Baseball-Reference ya que no se contemplaba que estuviera en el roster del Opening Day. De hecho, fue una gran sorpresa su desempeño en el Spring Training y con la baja de Justin Verlander aprovechó una oportunidad que no va a desperdiciar.

Con eso en mente, lo que si se puede valorar es lo que ha venido trabajando en los últimos años para lograr estar en Las Mayores. En la campaña 2022 debutó con Astros, pero solo tuvo 6.1 entradas de 7.11 de efectividad; sin embargo, en 2023 explotó su nivel y mostró un gran nivel con los siguientes registros:

- 17 juegos, 7 aperturas, 2-1, 4.50 efectividad, 52.0 entradas, 49 hits, 26 carreras limpias, 12 cuadrangulares, 28 boletos, 52 ponches, 1.48 WHIP.

El primer partido de Astros de Houston en la temporada2024 será en casa el próximo 28 de marzo vs Yankees de Nueva York.