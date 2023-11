MLB: ¡Se mueve el mercado! Medias Rojas reciben llamadas por la ficha de Alex Verdugo

El recién nombrado jefe de operaciones de beisbol de los Medias Rojas de Boston, Craig Breslow, reconoció este miércoles a los periodistas que ya ha recibido planteamientos de cambio por el jardinero Alex Verdugo. Si bien no hay indicios de que un acuerdo está cerca, es sin embargo notable escuchar a un ejecutivo con este tipo de funciones decir que han recibido interés de otros equipos por un jugador.

Verdugo es un candidato lógico para un negociar en la temporada baja por varias razones. Los patirrojos mostraron interés en negociar al jardinero antes de la pasada fecha límite, pero en última instancia no recibieron una oferta que fuera del agrado del jefe anterior de operaciones.

El jardinero de 27 años, también está entrando en su última temporada de control del club y lo hace en un momento en que los Red Sox son al menos relativamente profundos en alternativas para los bosques. Jarren Duran, Masataka Yoshida, Wilyer Abreu y el mejor prospecto Ceddanne Rafaela son todas opciones para comenzar en el outfield. Dada la escasez de bateadores en el mercado de agentes libres, Verdugo podría ser muy atractivo para los equipos que buscan toleteros. La temporada pasada terminó con una sólida línea de .264/.324/.421 y es un bateador de .281/.338/.424 en cuatro temporadas con la gente del Fenway Park.

Aunque Verdugo manifestó abiertamente su deseo de firmar una prórroga con Boston durante el verano, no se materializó ningún acuerdo. Por el contrario, su nombre surgió en rumores de cambio alrededor de un mes más tarde. Por otra parte Verdugo también pareció chocar con el mánager Alex Cora, hasta cierto punto, en múltiples ocasiones; fue enviado al banquillo tanto en mayo como en agosto.

En octubre el guardabosques dijo a Jen McCaffrey de The Athletic que no tenía resentimientos, que esperaba permanecer en Boston, y atribuyó algunos de esos lapsos mentales a lidiar con asuntos familiares y personales fuera del campo. "No estoy aquí para leer mi triste historia, pero al fin y al cabo, sigo siendo un ser humano", dijo entonces. "Sigo siendo una persona. Cuando tu familia se ve afectada, cuando a tu familia no le va lo mejor posible, te pesa".

La temporada de 2023 fue irregular para él, que bateó a un nivel de All-Star durante 4 meses, pero sufrió malas rachas en julio (.151/.232/.247) y septiembre (.178/.208/.301). El resto de su temporada fue lo suficientemente fuerte - junio en particular - que todavía terminó el año con una producción ofensiva más o menos en la media de la liga, pero aún así fue la temporada completa menos productiva de su carrera en las Grandes Ligas.

Es habitual que el personal entrante de la oficina principal agite la plantilla y muestre menos lealtad a los jugadores que podrían haber sido reclutados, desarrollados y/o adquiridos por el régimen anterior. Merece la pena tenerlo en cuenta cuando Breslow se haga cargo; él no es quien adquirió a Verdugo de los Dodgers como parte de la superproducción Mookie Betts/David Price - eso le corresponde a Chaim Bloom.

Matt Swartz, colaborador de MLBTR, prevé que Verdugo gane 9.2 millones de dólares en su última temporada de arbitraje, un precio perfectamente razonable para un jardinero sólido, aunque no del todo estelar. Eso es aún más cierto en un mercado de temporada baja donde la agencia libre es ligera en bateadores de calidad, en particular los que están cerca de su mejor momento físico.

Si Verdugo fuera agente libre ahora mismo, seguramente sería un bate codiciado en posición de conseguir un contrato de varios años. Poder adquirirlo en un pacto de un año en el rango de 9 o 10 millones debe tener un amplio atractivo. Esto es aún más cierto si se tienen en cuenta sus sólidas calificaciones defensivas en el bosque derecho este año.

Muchos equipos buscarán ayuda en su outfield. Guardianes, Astros, Bravos, Medias Blancas, Marlins y los archirrivales Yankees están entre los equipos que probablemente estén en pugna por este jugador.

Fuente: MLB Trade Rumors