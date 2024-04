MLB: ¿Qué pasa con Aaron Judge en este inicio con Yankees de Nueva York?

Aaron Judge en teoría es el líder de Yankees de Nueva York desde hace un par de temporada. Para este 2024 en Grandes Ligas el pelotero no ha mostrado su mejor nivel; de hecho, fue abucheado en su último juego luego de poncharse 4 veces; algo que sin duda alguna indica que pasa algo fuerte.

Judge en lo que va de temporada con Yankees registra: 85 turnos, 7 anotadas, 15 hits, 3 cuadrangulares, .176 promedio, .652 OPS. Con esos números no ha sido el líder que la organización necesita; a pesar de eso Aaron Boone manager de Yankees se ha mostrado tranquilo pese al lento comienzo.

Es más a nivel de métricas lo que ha venido haciendo 'El Juez' coincide con sus últimos años. Sin embargo, hay algo que ha cambiado y es como golpea a la pelota; no está siendo determinante con sus batazos, sobre todo con la recta, donde no puede explotar su poder.

La temporada pasada bateó 1.170 OPS contra las rectas y 24 jonrones; este año solo registra un pobre .690 un número muy bajo para él. Nadie sabe a ciencia cierta que ocurre con el pelotero, pero le van a dar todo el tiempo necesario para superar el ml momento.

Aaron Judge está siendo determinante en una estadística de Yankees de Nueva York

La simple idea de tener a Aaron Judge en la alineación y no poder ser ofensivo es una baja muy sensible; si Yankees de Nueva York no pueden contar con su líder ofensivos, es más complicado ganar. Con eso en mente está siendo determinante en una estadística para el equipo.

Yankees no tienen slugging, una estadística importante para la pelota hoy en día. En parte es por la falta de bateo de Judge en este inicio de año, peo además: Gleyber Torres, Anthony Rizzo, Juan soto y Giancarlo Stanton tampoco están teniendo el rendimiento esperado a nivel de SLG.

Es una situación complicada para el equipo del Bronx, ya que se configuró para tener muchos batazos de 2 y 4 esquinas; esto no se ve reflejado directamente en los resultados, porque se gana, pero es muy probable que en la primera racha negativa, se ataque a esta falta.