MLB: Mets de Nueva York y su lugar en el Power Ranking de Grandes ligas

Mets de Nueva York tuvieron un comienzo muy lento en este inicio de temporada 2024. Sin embargo, el equipo de a poco y con mucho trabajo comenzó a mejorar; a tal punto que forman parte del Power Ranking durante esta semana, donde lograron resultados positivos en Grandes Ligas.

Mets en lo que va de temporada registra 12-9, pero en sus últimos 10 juegos tiene marca de 8-2. En ese periodo ha mostrando un nivel superlativo en todos los aspectos, por eso están en el Power Ranking; más específicamente en el puesto 10 en una semana muy interesante para los jugadores.

Solo esta semana enfrentaron a tres rivales por encima de .500 con buenos resultados; primero vencieron 2-1 la serie contra Reales de Kansas City. Seguidamente barrieron a Piratas de Pittsburgh; por último ganaron 2-1 contra Dodgers aprovechando el pésimo nivel del relevo de Los Ángeles.

Mets de Nueva York en el top 10 del Power Ranking de Grandes Ligas

Mets de Nueva York están en un gran estado de forma y no es casualidad. De hecho, ha sido parte de un trabajo por parte del manager venezolano Carlos Mendoza; que no se ha cansado de confiar en cada no de sus peloteros.

El equipo de Queens, logró superar muchos obstáculos para situarse en el top 10 del Power Ranking. De hecho, su puesto la semana pasada fue el 24, lo que demuestra la mejoría que tuvieron cada uno para subir 14 lugares.

El objetivo del equipo es mantener el mismo ritmo de competición; sus próximos rivales son:

- Serie de 3 juegos contra Gigantes de San Francisco (visitante)

- Serie de 3 juegos contra Cardenales de San Luis

- Serie de 4 juegos contra Cachorros de Chicago

Si pueden ganar al menos 6 de esos 10 enfrentamientos, seguramente se mantendrán en el top 10 del Power Ranking.