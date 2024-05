MLB: ¿Puede Justin Verlander abandonar la nave de Astros de Houston?

Justin Verlander es el lanzador que toda organización quiere tener en sus filas de Grandes Ligas. Un pelotero de calidad, con una gran metodología de trabajo que tiene resultados favorables; sin embargo, el mal momento de Astros de Houston podría enviarlo a otro equipo en busca de la Serie Mundial.

Verlander dejó Mets de Nueva York en 2023 para volver a Houston. Lo hizo renunciando a su cláusula de no cambio, de hecho, fue muy especifico; Solo iría a la organización de Astros si renunciaba a dicha cláusula. Con eso en mente, la situación de su equipo actual es tan mala que podría verse involucrado en un movimiento.

Astros registran marca de 12-22, están a 7.0 juegos de Rangers de Texas; es cierto que es una división floja, pero el equipo parece confundido y sin rumbo. En esa línea, la gerencia podría cambiarlo ya que tiene 1 año de contrato; además del deseo del pelotero de volver a ser campeón.

A pesar de lo antes dicho, Justin parece convencido de permanecer en Houston aunque no se logren los objetivos. Al menos por ahora, no parece que tenga intensiones de un cambio, pese al interés de Bravos, Gigantes, Orioles y Padres.

¿Qué esperar de Justin Verlander en 2024?

Justin Verlander es un pelotero que está lleno de mucha experiencia y un as de rotación para cualquier equipo. En esa línea, su trabajo no va a variar si está en Astros de Houston o no; de hecho, será el mismo: Ayudar a su equipo a lograr un lugar en la postemporada y pelear por la Serie Mundial.

Verlander esta temporada ha registrado buenos números:

- 3 juegos, 1-0, 2.08 efectividad, 17.1 entradas, 13 ponches, 1.15 WHIP

Con esos números solo ha calentado, tomando en cuenta que no comenzó la temporada como el resto de sus compañeros. Aún no está en su mejor ritmo de competición, pero apoya al equipo a lograr victorias. La pregunta es: ¿Podrá permanecer en Houston pese a quedar fuera de todo antes de la fecha límite de traspasos?

Justin tiene 41 años, no le queda mucho tiempo para especular... será una decisión que la marquen los resultados.