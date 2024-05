MLB: ¡Polémico! Orioles selló una victoria de forma inusual (+video)

El out 27 cayó de forma inesperada para Orioles de Baltimore en su victoria 8-6 sobre los Medias Blancas de Chicago, el pasado jueves. Una decisión polémica pondría punto final al compromiso y alertó al cuerpo técnico de Chicago.

Un llamado de interferencia sería la causa que terminaría el juego, apagando toda expectativa de remontada para los Medias Blancas, quienes anotaron cuatro carreras en la parte baja de la novena entrada, reduciendo la distancia de 8-2 parcial.

Las reacciones

Lógicamente, con la posibilidad de extender el juego o dejar en el terreno a su rival, la sentencia arbitral no dejó indiferente a los patiblancos. Corredores en primera y segunda base con un solo out, así lucía el alentador panorama para el equipo local en el Guaranteed Rate Field hasta que Andrew Benintendi conectó un elevado en el infield que el campocorto de los Orioles Gunnar Henderson capturó, apoyado en la regla del elevado del cuadro. Sin embargo, después de consultar, los árbitros declararon out también al primera base de los White Sox, Andrew Vaughn, por interferir con la capacidad de Henderson para atrapar la pelota.

Hablan los protagonistas

"Estaba leyendo la jugada, supe que era un elevado al cuadro, lo leí y comencé a retroceder", dijo Vaughn después del juego, según Daryl Van Schouwen del Chicago Sun-Times. En esa misma entrevista Vaughn añadió que nunca antes había visto algo así en su carrera.

El manager de los White Sox, Pedro Grifol, estuvo en desacuerdo con la decisión en el campo y pidió aclaraciones a varios árbitros, sin éxito. "Entiendo la forma en que llamaron la jugada (...), simplemente no estoy de acuerdo con la regla'' dijo Grifol después del juego, según James Fegan de Sox Machine.