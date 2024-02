MLB: Pete Alonso tiene claro su futuro después de esta temporada

Pete Alonso y Mets de Nueva York, es una de las relaciones más bonitas y únicas a nivel deportivo, aunque este 2024 es en teoría es su última temporada vistiendo el uniforme de los de Queens.

A pesar de esto, el "Oso Polar" tiene claro cual es su deseo y el camino que deberá tomar al momento de sentarse a negociar un nuevo contrato que le asegurará el futuro de él y de su familia.

“Me encanta aquí. Definitivamente me imagino siendo un Met de toda la vida, eso es algo en lo que definitivamente he pensado. Doy la bienvenida a la idea, pero no puedo predecir el futuro”, comentó Pete Alonso en una entrevista a los medios y a The Athletic.

Alonso ha jugado todas sus temporadas del beisbol de las Grandes Ligas con los Mets de Nueva York y actualmente, es considerado la estrella principal de la organización y este estatus, ha sido respetado cada año por la directiva.

Asimismo, el presidente de operaciones de beisbol de los Mets de Nueva York David Stearns, sabe que Alonso manejará muy bien la situación con respecto a su futuro para que no le afecte en su rendimiento.

"Creo que Pete ha demostrado que puede manejar la presión bastante bien. Se ha desempeñado a un nivel muy alto en un ambiente altamente presurizado", dijo Stearns.

De esta manera, Alonso sabe en donde quiere estar y que uniforme portar después de la actual campaña. Ahora, el siguiente paso es saber como se llevarán a cabo las negociaciones entre ambas partes y cuales serán las ofertas que reciba de otros equipos.